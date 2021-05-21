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Российский топливный союз предупредил о дефиците бензина из-за автотуристов. Спрос на топливо в сезон отпусков может вырасти на 10–20%

На топливном рынке предупредили о дефиците бензина из-за отдыха россиян внутри страны

Из-за связанных с коронавирусом ограничений на выезд из страны в сезон отпусков спрос на бензин на российском рынке может вырасти на 10–20%, подсчитали в Российском топливном союзе (РТС). Если не насытить рынок бензинов, это может привести к дефициту топлива и дальнейшему росту цен на него.

В распоряжении «Фонтанки» оказалось письмо президента РТС Евгения Аркуши зампреду правительства Александру Новаку, датированное 21 мая. Как в нем сказано, с середины декабря 2020 года по 20 мая 2021 года биржевые индексы по бензину АИ-92 выросли на 20,8%, до 53 тыс. рублей за тонну, по АИ-95 — на 27,5%, до 57,6 тыс. рублей за тонну. Розничные цены за это время выросли на 3,6% и 3,7%, соответственно. С начала года операторы розничного рынка работают в условиях несоответствия оптовых и розничных цен.

«На фоне ограничений отдыха за рубежом, принимаемых правительством РФ мер по стимулированию развития внутреннего туризма приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти еще на 10–20%. Особенно рост потребления проявляется по бензину АИ-95», — сообщается в письме.

В РТС отмечают, что необходимо принять срочные меры по насыщению внутреннего рынка, иначе это может привести к дефициту бензина и дальнейшему росту оптовых цен. В Союзе, в частности, предлагают увеличить производство бензинов класса 5 в соответствии с меняющимся спросом на марки АИ-92 и АИ-95, ограничить экспорт бензина и использующихся для его производства нефтепродуктов до 1 октября, увеличить норматив продаж бензина на бирже до 15% и распространить его на каждую марку.

В начале 2021 года биржевые цены на бензин резко выросли. Участники рынка предупредили о дефиците топлива и росте розничных цен вслед за оптовыми. Правительство приняло меры для стабилизации ситуации. Чиновники обязали нефтяников направлять больше топлива на биржу, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке, а также договорились об изменении параметров расчета нефтяного демпфера, чтобы скорректировать оптовые цены на бензин. Однако это не вполне помогло, цены на бирже продолжили расти, Счетная палата предупредила о новом топливном кризисе.

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Комментарии (13)

Igorius
Напомните мне, в чем заключаются меры правительства по "стимулированию автотуризма"... Я наверное что-то пропустил. Фактический запрет ездить на отдых за границу сложно назвать "стимулированием" (хотя у нас это конечно так). Ну и есть еще кратное повышение цен на авиабилеты и гостиницы внутри страны, особенно на юге. Это тоже наверное "стимулы"?...
В остальном - бензин только дорожает, проезд по платным трассам - как минимум не дешевеет (не проверял просто, может и тоже подорожал уже). В чем стимулирование?
Piter Russo
Сургутнефтегазу, Лукойлу, Газпромнефть, Татнефть, Роснефти, ТНК-ВР, башнефть - выгодно продавать бензин в ЕС, чем на внутреннем рынке.
262224921
Российский топливный картель.
Почему на такие выпады не реагирует мсье Шаскольский, перешедший в ФАС?
Топливо это кровь для нашей страны .
Повышение стоимости на топливо - это преступление против государства. Госизмена.
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