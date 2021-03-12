Биржевая цена бензина АИ-92 приблизилась к историческому максимуму

Биржевая цена бензина АИ-92 в европейской части России приблизилась к историческому максимуму за все время наблюдений, достигнув в моменте 55,75 тыс. рублей за тонну. Об этом 12 марта свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Цена АИ-92 в указанном регионе достигла пика 28 мая 2018 года. Тогда бензин торговался на бирже по 55,928 тыс. рублей за тонну. 12 марта цена топлива приблизилась к этому значению, по итогам торгов составила 54,431 тыс. рублей за тонну.
В начале 2021 года биржевые цены на бензин резко выросли. Игроки рынка предупредили о дефиците топлива и росте розничных цен вслед за оптовыми.
Однако цена продолжает расти несмотря на уступки, на которые пошло правительство, чтобы стабилизировать ситуацию. Обязательные объемы продажи бензина и керосина на бирже увеличили с 10 до 11%. Также чиновники договорились об изменении параметров расчета нефтяного демпфера, чтобы скорректировать оптовые цены на бензин.