Автомобильный пожар собрал пробку во Всеволожском районе Ленобласти днем 20 мая. На трассе тушат микроавтобус.
На Новоприозерском шоссе загорелся микроавтобус «ГАЗель», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места ЧП видно, что машина стоит на обочине, и огонь уже охватил ее полностью. В воздух поднимается столб густого черного дыма.
Как сообщили «Фонтанке» в областном управлении МЧС, пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание в транспортном средстве. Информация о пострадавших уточняется. По данным ведомства, машина горит в районе деревни Скотное.
По данным «Яндекс.Пробок», из-за пожара на шоссе скопилась пробка в сторону Скотного длиной около 2 километров. Немного уплотнено движение и в обратную сторону, возможно из-за зевак.