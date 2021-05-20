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Полыхающая «ГАЗель» задымила Новоприозерское шоссе под Петербургом

Автомобильный пожар собрал пробку во Всеволожском районе Ленобласти днем 20 мая. На трассе тушат микроавтобус.

На Новоприозерском шоссе загорелся микроавтобус «ГАЗель», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места ЧП видно, что машина стоит на обочине, и огонь уже охватил ее полностью. В воздух поднимается столб густого черного дыма.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Как сообщили «Фонтанке» в областном управлении МЧС, пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание в транспортном средстве. Информация о пострадавших уточняется. По данным ведомства, машина горит в районе деревни Скотное.

По данным «Яндекс.Пробок», из-за пожара на шоссе скопилась пробка в сторону Скотного длиной около 2 километров. Немного уплотнено движение и в обратную сторону, возможно из-за зевак.

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