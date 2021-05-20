Серьезная авария с участием грузовика произошла днем 20 мая на Западном скоростном диаметре Петербурга. По предварительным данным, есть пострадавший.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Павел, на Северном участке ЗСД при движении от северной части КАД в сторону Богатырского проспекта женщина на легковом автомобиле Mitsubishi врезалась в грузовик. «Водитель жив», — добавляет он.
По предварительным данным «Фонтанки», в результате ДТП госпитализировали одного человека. Со слов очевидцев, следов торможения «Митсубиши» нет. Попавший в ДТП грузовик обслуживал ЗСД, и на знаках переменной информации было выведено, что в полосе работает техника.
В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» добавили, что все службы на месте. Информация о ДТП выведена на табло.