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Женщина на Mitsubishi прилетела в грузовик дорожников на ЗСД

Серьезная авария с участием грузовика произошла днем 20 мая на Западном скоростном диаметре Петербурга. По предварительным данным, есть пострадавший.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Павел, на Северном участке ЗСД при движении от северной части КАД в сторону Богатырского проспекта женщина на легковом автомобиле Mitsubishi врезалась в грузовик. «Водитель жив», — добавляет он.

По предварительным данным «Фонтанки», в результате ДТП госпитализировали одного человека. Со слов очевидцев, следов торможения «Митсубиши» нет. Попавший в ДТП грузовик обслуживал ЗСД, и на знаках переменной информации было выведено, что в полосе работает техника.

В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» добавили, что все службы на месте. Информация о ДТП выведена на табло.

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