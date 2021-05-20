США введут санкции для строителей «Северного потока — 2». Фигурантов назвал Госдеп

В Конгресс США поступил доклад, где указаны новые санкции против «Северного потока — 2». Ограничения будут введены в отношении 4 судов («Академик Черский», «Владислав Стрижов», «Балтийский исследователь», «Юрий Топчев») и компаний «Коксохимтранс» и «Мортранссервис», учреждения «Морская спасательная служба» и Самарского теплоэнергетического имущественного фонда. Это следует из доклада Госдепартамента, который 20 мая в Twitter выложила журналист CBS Ина Руффини.



До этого СМИ узнали, что четыре компании и четыре судна, занятые в строительстве трубопровода, попадут под ограничения. Однако тогда не было конкретики о новых фигурантах санкционного списка.

