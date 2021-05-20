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США введут санкции для строителей «Северного потока — 2». Фигурантов назвал Госдеп

Госдепартамент США хочет наказать суда и компании, участвовавшие в строительстве «Северного потока — 2»

В Конгресс США поступил доклад, где указаны новые санкции против «Северного потока — 2». Ограничения будут введены в отношении 4 судов («Академик Черский», «Владислав Стрижов», «Балтийский исследователь», «Юрий Топчев») и компаний «Коксохимтранс» и «Мортранссервис», учреждения «Морская спасательная служба» и Самарского теплоэнергетического имущественного фонда. Это следует из доклада Госдепартамента, который 20 мая в Twitter выложила журналист CBS Ина Руффини.

До этого СМИ узнали, что четыре компании и четыре судна, занятые в строительстве трубопровода, попадут под ограничения. Однако тогда не было конкретики о новых фигурантах санкционного списка.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил готовность ввести ограничения. Он также заявил, что США отказались от санкций против оператора Nord Stream 2 AG.

В декабре 2019 года США ввели ограничительные меры против газопровода, считая его «политическим», после чего строительство фактически встало. Власти Германии неоднократно говорили, что считают проект выгодным с экономической точки зрения.

Ранее стало известно, что чиновники ФРГ обошли судебный запрет экологов на строительство Nord Stream 2, после чего укладка труб немедленно возобновилась.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

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Комментарии (3)

Olen
Байден похоже совсем из ума выжил. Ничему жизнь не научила. Тупой и ещё тупее. Решил ещё разок по граблям сходить.
А мог ведь даже при жизни Рейгана лично спросить про 1981 год, эмбарго-санкции и Уренгой-Помары-Ужгород.
И даже про отмену эмбарго в 1982 году.
Telman_spb
деньги,деньги и еще раз деньги!
ничего личного,только бизнес !
прямое лоббирование интересов производителей сланцевого газа !
265916485
Они этими зассанкциями себя унижают ниже плинтуса))
С одной стороны они типа демократы и за свободу торговли и конкуренцию, а с другой стороны тупейший наглый протекционизм и совершенно нерыночные методы конкуренции.
При этом еще и выпрашивают у Путина личной аудиенции))
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