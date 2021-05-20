США введут санкции для строителей «Северного потока — 2». Фигурантов назвал Госдеп

В Конгресс США поступил доклад, где указаны новые санкции против «Северного потока — 2». Ограничения будут введены в отношении 4 судов («Академик Черский», «Владислав Стрижов», «Балтийский исследователь», «Юрий Топчев») и компаний «Коксохимтранс» и «Мортранссервис», учреждения «Морская спасательная служба» и Самарского теплоэнергетического имущественного фонда. Это следует из доклада Госдепартамента, который 20 мая в Twitter выложила журналист CBS Ина Руффини.
До этого СМИ узнали, что четыре компании и четыре судна, занятые в строительстве трубопровода, попадут под ограничения. Однако тогда не было конкретики о новых фигурантах санкционного списка.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил готовность ввести ограничения. Он также заявил, что США отказались от санкций против оператора Nord Stream 2 AG.
В декабре 2019 года США ввели ограничительные меры против газопровода, считая его «политическим», после чего строительство фактически встало. Власти Германии неоднократно говорили, что считают проект выгодным с экономической точки зрения.
Ранее стало известно, что чиновники ФРГ обошли судебный запрет экологов на строительство Nord Stream 2, после чего укладка труб немедленно возобновилась.