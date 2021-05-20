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США отказались от санкций против оператора Nord Stream 2 AG

Администрация США отказалась вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига по интересам национальной безопасности.

Об этом говорится в заявлении председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберта Менендеса (от штата Нью-Джерси).

«Конгресс получил от Госдепартамента обязательный отчет об организациях, вовлеченных в подпадающую под санкции деятельность строителей газопровода «Северный поток — 2». Ссылаясь на интересы национальной безопасности, администрация [президента США Джо] Байдена объявила об отказе от обязательных санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига», — цитирует 20 мая документ ТАСС.

В декабре 2019 года США ввели ограничительные меры против газопровода, считая его «политическим», после чего строительство фактически встало. Власти Германии неоднократно говорили, что считают проект выгодным с экономической точки зрения.

Ранее стало известно, что чиновники ФРГ обошли судебный запрет экологов на строительство Nord Stream 2, после чего укладка труб немедленно возобновилась.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

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Комментарии (3)

ШIШ
Хвала ВВП ! Железные нервы. Очень хорошо играет плохими картами, как говорила Хиллари. Спасибо Донбасс ! Демарш помог.
Spokoyno
Ух, теперь то заживём, теперь то поднимемся
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