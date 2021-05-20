США отказались от санкций против оператора Nord Stream 2 AG

«Конгресс получил от Госдепартамента обязательный отчет об организациях, вовлеченных в подпадающую под санкции деятельность строителей газопровода «Северный поток — 2». Ссылаясь на интересы национальной безопасности, администрация [президента США Джо] Байдена объявила об отказе от обязательных санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига», — цитирует 20 мая документ ТАСС .

Об этом говорится в заявлении председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберта Менендеса (от штата Нью-Джерси).

Администрация США отказалась вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига по интересам национальной безопасности.

В декабре 2019 года США ввели ограничительные меры против газопровода, считая его «политическим», после чего строительство фактически встало. Власти Германии неоднократно говорили, что считают проект выгодным с экономической точки зрения.



Ранее стало известно, что чиновники ФРГ обошли судебный запрет экологов на строительство Nord Stream 2, после чего укладка труб немедленно возобновилась.