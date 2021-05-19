США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Администрация президента США Джо Байдена может ввести новые ограничения в отношении связанных с «Северным потоком-2» компаний и судов.



«Четыре компании и четыре судна, занятые в строительстве трубопровода, будут внесены в санкционный список», — сообщает 19 мая издание Politico со ссылкой на свои источники.



Проект новых ограничений поступит в конгресс уже сегодня. Авторы инициативы полагают, что санкции задержат реализацию российского проекта. Представитель Госдепа заверил, что США изучают организации, вовлеченные в «Северный поток-2». При этом администрация Джо Байдена намерена отказаться от санкций против оператора Nord Stream 2 и его главы Маттиаса Варнига.

