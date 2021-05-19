США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Администрация президента США Джо Байдена может ввести новые ограничения в отношении связанных с «Северным потоком-2» компаний и судов.
«Четыре компании и четыре судна, занятые в строительстве трубопровода, будут внесены в санкционный список», — сообщает 19 мая издание Politico со ссылкой на свои источники.
Проект новых ограничений поступит в конгресс уже сегодня. Авторы инициативы полагают, что санкции задержат реализацию российского проекта. Представитель Госдепа заверил, что США изучают организации, вовлеченные в «Северный поток-2». При этом администрация Джо Байдена намерена отказаться от санкций против оператора Nord Stream 2 и его главы Маттиаса Варнига.
В декабре 2019 года США ввели против газопровода ограничения, после чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить прокладку. «Газпром» решил достраивать «Северный поток-2» собственными силами. Позднее США пригрозили России новыми санкциями за попытки достроить газопровод самостоятельно. Работы по строительству «Северного потока-2» (СП-2) выполнены на 90–95 %.