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США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Администрация президента США Джо Байдена может ввести новые ограничения в отношении связанных с «Северным потоком-2» компаний и судов.

«Четыре компании и четыре судна, занятые в строительстве трубопровода, будут внесены в санкционный список», — сообщает 19 мая издание Politico со ссылкой на свои источники.

Проект новых ограничений поступит в конгресс уже сегодня. Авторы инициативы полагают, что санкции задержат реализацию российского проекта. Представитель Госдепа заверил, что США изучают организации, вовлеченные в «Северный поток-2». При этом администрация Джо Байдена намерена отказаться от санкций против оператора Nord Stream 2 и его главы Маттиаса Варнига.

В декабре 2019 года США ввели против газопровода ограничения, после чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить прокладку. «Газпром» решил достраивать «Северный поток-2» собственными силами. Позднее США пригрозили России новыми санкциями за попытки достроить газопровод самостоятельно. Работы по строительству «Северного потока-2» (СП-2) выполнены на 90–95 %.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

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Комментарии (4)

nuga
Своих трогать не стали.У Байдена и его семьи неплохой заработок в Хохландии.Если газ пойдёт в обход,на чем зарабатывать будут?Украина стала марионеткой колонией Штатов.
АСмуров
>Против проекта активно выступают США, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Ну это мелочи, будет газ и у Германии опять появится задумка побороться со США.
Жора__
Мужик неделю оюижался на барина, а барин и не знал!)))
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