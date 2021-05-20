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Экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в творчестве Моргенштерна

Лига безопасного Интернета рассказала о проверке двух клипов российского рэпера Моргенштерна.

«Психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в двух клипах Моргенштерна», — цитирует 20 мая заявление Лиги безопасного Интернета ТАСС.

Организация еще в марте обратилась в Генпрокуратуру с просьбой о проверке творчества рэпера. После этого МВД возбудило дело о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна.

Песни музыканта удалили из официального плейлиста Евро-2020, а петербургский концерт был отменен.

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Комментарии (6)

alex715-6
кто ж его посадит, там 6.13 КоАП чистой воды. на 230 УК не натянут , так как объективную сторону не докажут.
alexadmin
"Давай закурим, товарищ, по одной!"
Вы правда думаете, что они там табак курят?
viking
кто его слушает? он же не адекват, видно же по нему! пусть на запад едет, там таким место
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