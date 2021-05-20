Экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в творчестве Моргенштерна

Лига безопасного Интернета рассказала о проверке двух клипов российского рэпера Моргенштерна.



«Психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в двух клипах Моргенштерна», — цитирует 20 мая заявление Лиги безопасного Интернета ТАСС.



Организация еще в марте обратилась в Генпрокуратуру с просьбой о проверке творчества рэпера. После этого МВД возбудило дело о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна.



Песни музыканта удалили из официального плейлиста Евро-2020, а петербургский концерт был отменен.

