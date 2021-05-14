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Песни Моргенштерна и петербургского рэпера 10AGE удалили из официального плейлиста Евро-2020. В них было слишком много мата

Песни двух российских рэперов Моргенштерна и 10AGE всего несколько часов продержались в официальном плейлисте футбольного Евро-2020. После того, как на них обратили внимание пользователи, организаторы убрали треки из подборки.

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В случае с Моргенштерном речь идет о совместной песне с лауреатом «Грэмми» из Казахстана Иманбеком и американским рэпером Fetty Wap под названием Leck. Композиция исполняется на английском и русском языках. В русскоязычной части, за которую ответственен Моргенштерн, восемь раз звучат нецензурные выражения.

Также пострадал трек петербургского рэпера 10AGE под названием «Нету интереса». Там также обильно используется обсценная лексика.

В пресс-службе Евро-2020 извинились за появление подобных песен в официальном плейлисте и подчеркнули, что за его составление отвечала третья сторона, которую уже проинструктировали о недопустимости подобных ошибок в будущем.

Ранее дочь сенатора Елены Мизулиной — директор Лиги безопасного Интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что в Петербурге из-за жалоб родителей отменили концерт Моргенштерна. Однако в петербургском комитете по культуре подчеркнули, что организаторы мероприятия просто неправильно подали заявку на проведение мероприятия.

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Комментарии (6)

265947515
Судя по всему, по другому не умеет.
sakorol
Выражался нецензурной бранью, в общественном месте
Маэстро
«В них было слишком много мата». А какое количество мата допускается?
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