FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
73.70р89.91р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

В Петербурге во время грозы пантограф сорвался с трамвая прямо на такси

В конце Каменноостровского проспекта вечером 18 мая разгулявшаяся непогода уронила «рога» трамвая на автомобиль такси. ДТП могло спровоцировать упавшее дерево. Об этом «Фонтанке» рассказал петербуржец Алексей, ставший свидетелем происшествия.

Авария произошла на Каменном острове напротив ответвления проспекта на 2-ую Березовую аллею. «Сначала было видно, что трамваи встали, из-за этого собралась пробка. До этого налетел шторм, все резко потемнело и отрубился свет (освещение дорожного полотна — прим. ред.). Либо из-за тумана, либо из-за шторма, хотя светофоры все работали нормально», — рассказал петербуржец.

Алексей Ортин

Алексей добавил, что на Каменноостровском упало дерево, рядом стоял трамвай, «рог» которого лежал на автомобиле «Яндекс.Такси».

По словам очевидца, к месту ДТП уже подъехала пожарная машина, пострадавших он не заметил. «Было очень узко, у нас осталась одна полоса движения. Было еще много воды, и мешало нависшее над дорогой дерево», — пояснил собеседник.

Стихия в Петербурге 18 мая ударила по деревьям, светофорам и автомобилям. По предварительным данным, два человека пострадали при обрушении крыши фастфуда возле метро «Пионерская». «Фонтанка» следила за разбушевавшейся стихией в прямой трансляции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний