Авария произошла на Каменном острове напротив ответвления проспекта на 2-ую Березовую аллею. «Сначала было видно, что трамваи встали, из-за этого собралась пробка. До этого налетел шторм, все резко потемнело и отрубился свет (освещение дорожного полотна — прим. ред.). Либо из-за тумана, либо из-за шторма, хотя светофоры все работали нормально», — рассказал петербуржец.
Алексей Ортин
Алексей добавил, что на Каменноостровском упало дерево, рядом стоял трамвай, «рог» которого лежал на автомобиле «Яндекс.Такси».
По словам очевидца, к месту ДТП уже подъехала пожарная машина, пострадавших он не заметил. «Было очень узко, у нас осталась одна полоса движения. Было еще много воды, и мешало нависшее над дорогой дерево», — пояснил собеседник.