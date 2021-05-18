Сильная буря в Петербурге уже пару часов как позади, а её последствия только начали устранять. Вечером 18 мая порывами ветра была разрушена кладка балкона жилого дома на Костромском проспекте у станции метро «Удельная». Груда кирпичей валяется рядом у парадной. Корреспондент «Фонтанки» передаёт с места происшествия, что сотрудник МЧС, осматривая повреждения, предположил, что скоро может рухнуть ещё один балкон.

На Савушкина, в той части, что ближе к станции метро «Чёрная речка», ветер скинул на машины крышу гаража, уронил деревья и снёс рекламную конструкцию.

На Сестрорецкой улице, рядом, дорога превратилась в реку, которую перекрывают выкорчеванные стволы с корнями.

В парке на Матроса Железняка, который считают местом дуэли Пушкина и Дантеса, повалены множество деревьев, пишут местные жители. Могучие вырваны с корнем, те, что потоньше — сломаны.



Ну и немного красоты, чтобы затмить кошмар — Лахта Центр уже традиционно ловил молнии, а петербуржцы успели это запечатлеть.