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Развалившиеся балконы, реки на дорогах и берёзы-шлагбаумы. Последствия бури в Петербурге

Сильная буря в Петербурге уже пару часов как позади, а её последствия только начали устранять. Вечером 18 мая порывами ветра была разрушена кладка балкона жилого дома на Костромском проспекте у станции метро «Удельная». Груда кирпичей валяется рядом у парадной. Корреспондент «Фонтанки» передаёт с места происшествия, что сотрудник МЧС, осматривая повреждения, предположил, что скоро может рухнуть ещё один балкон.

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На Савушкина, в той части, что ближе к станции метро «Чёрная речка», ветер скинул на машины крышу гаража, уронил деревья и снёс рекламную конструкцию.

На Сестрорецкой улице, рядом, дорога превратилась в реку, которую перекрывают выкорчеванные стволы с корнями.

В парке на Матроса Железняка, который считают местом дуэли Пушкина и Дантеса, повалены множество деревьев, пишут местные жители. Могучие вырваны с корнем, те, что потоньше — сломаны.

Ну и немного красоты, чтобы затмить кошмар — Лахта Центр уже традиционно ловил молнии, а петербуржцы успели это запечатлеть.

Напомним, сегодня молния ударила и в купол Исаакиевского собора.

Стихия в Петербурге 18 мая ударила по деревьям, светофорам и автомобилям. По предварительным данным, два человека пострадали при обрушении крыши фастфуда возле метро «Пионерская». «Фонтанка» следила за разбушевавшейся стихией в прямой трансляции.

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