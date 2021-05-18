Сильный ветер устроил настоящую пыльную бурю в Алтайском крае 18 мая. На одной из трасс многие водители даже предпочли остановиться и переждать, вместо того чтобы продолжать движение при минимальной видимости.



Во вторник, 18 мая, в Бийске обещали грозу и дождь, но их быстро сменил сильный ветер, поднявший в воздух пыль и мелкий песок, пишет портал «Бийский рабочий». Накануне краевое управление МЧС предупреждало, что местами в регионе ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с.