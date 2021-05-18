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Пыльная буря согнала автомобилистов с трассы Бийск — Барнаул. Черное облако водители предпочли переждать стоя

Пыльная буря накрыла автомобильную трассу в Алтайском крае

Сильный ветер устроил настоящую пыльную бурю в Алтайском крае 18 мая. На одной из трасс многие водители даже предпочли остановиться и переждать, вместо того чтобы продолжать движение при минимальной видимости.

Во вторник, 18 мая, в Бийске обещали грозу и дождь, но их быстро сменил сильный ветер, поднявший в воздух пыль и мелкий песок, пишет портал «Бийский рабочий». Накануне краевое управление МЧС предупреждало, что местами в регионе ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с.

На трассе Бийск — Барнаул дорогу накрыло почти черным облаком пыли, которое издалека можно было принять за дым от пожара. Пыльная буря снизила видимость до нескольких метров, а сильный боковой ветер сносил машины с дороги. Многие водители, как легковых машин, так и большегрузов, приняли решение остановиться и переждать непогоду. Некоторые съехали даже не на обочину, а подальше от трассы.

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