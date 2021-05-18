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На съемки национальных фильмов из бюджета города выделят на 20 миллионов меньше, чем годом ранее

На киносъемки в Петербурге в 2021 году потратят меньше на 20 миллионов

Александр Беглов утвердил порядок предоставления в 2021 году бюджетных субсидий для развития кинематографии в Петербурге. Общий размер субсидий на создание национальных фильмов в этом году составит 100 миллионов рублей. Средства будут распределены по результатам конкурсного отбора, который пройдет в течение трех месяцев. Об этом сообщает 18 мая пресс-служба губернатора.

По сравнению с предыдущими годами, сумма значительно снизилась: в 2020 году между НКО на эти же цели распределяли порядка 120 миллионов рублей, в позапрошлом — порядка 200 миллионов. Главным бенефициаром в предыдущие годы становилась автономная некоммерческая организация по поддержке и развитию киноискусства «Контакт». В прошлом году она получила 65 миллионов рублей на съемки картины режиссера Алексея Козлова «Легкий жанр», в позапрошлом — 70 миллионов на его же ленту «Спасти Ленинград».

Ранее в комитете по культуре «Фонтанке» рассказали о планах создания кинокомиссии, которая бы занималась вопросами субсидийной поддержки кино, которое снимается в Петербурге. Сообщалось о желании поддерживать съемки, которые ведут студии, имеющие форму коммерческих структур.

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