Петербурженка заявила в полицию о вооружённом неадеквате, который направлялся к школе. Рядом с детьми он разгуливал с игрушкой

Бдительная горожанка обратила внимание на неадекватного прохожего, который двигался в направлении учебного заведения в Красносельском районе Петербурга. Об увиденном она сообщила сотрудникам полиции.
Как стало известно «Фонтанке», около полудня 17 мая петербургским полицейским поступило сообщение от жительницы Красного Села. Последняя рассказала, что у дома 42 на Красносельском шоссе увидела вооружённого мужчину, который направлялся в сторону начальной школы. По её словам, он вёл себя неадекватно, а в руках у него был пистолет.
Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу, где задержали мужчину, подходящего под описание петербурженки. Проверка показала, что ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за наркотиков. При себе у него был игрушечный пистолет.
По данным «Фонтанки», ему 33 года, он проживает по соседству с местом своего задержания. В его биографии — судимость по наркотической статье УК РФ. Его страница в социальной сети «ВКонтакте» неактивна.
Неделю назад всю страну потрясла трагедия в казанской гимназии № 175. Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе, которую закончил несколько лет назад. Камеры уличного видеонаблюдения сняли, как он направлялся в сторону учебного заведения с оружием в руках, встречая на своём пути прохожих. Однако в полицию никто не позвонил.
В результате вооружённого нападения погибли девять человек, среди которых семь учеников и две учительницы. Ещё два десятка человек пострадали. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Позже выяснилось, что оружие на него было зарегистрировано официально. «Я стал богом. Осознал я это не сразу. Месяца два назад я это осознал. Потом во мне начал пробуждаться монстр. Я всегда всех ненавидел, но я ещё больше стал всех ненавидеть», — заявил он во время задержания. Советский районный суд Казани, несмотря на озвученную следователями болезнь головного мозга, арестовал стрелка на два месяца.