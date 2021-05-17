Петербурженка заявила в полицию о вооружённом неадеквате, который направлялся к школе. Рядом с детьми он разгуливал с игрушкой

Как стало известно «Фонтанке», около полудня 17 мая петербургским полицейским поступило сообщение от жительницы Красного Села. Последняя рассказала, что у дома 42 на Красносельском шоссе увидела вооружённого мужчину, который направлялся в сторону начальной школы. По её словам, он вёл себя неадекватно, а в руках у него был пистолет.

Бдительная горожанка обратила внимание на неадекватного прохожего, который двигался в направлении учебного заведения в Красносельском районе Петербурга. Об увиденном она сообщила сотрудникам полиции.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу, где задержали мужчину, подходящего под описание петербурженки. Проверка показала, что ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за наркотиков. При себе у него был игрушечный пистолет.

По данным «Фонтанки», ему 33 года, он проживает по соседству с местом своего задержания. В его биографии — судимость по наркотической статье УК РФ. Его страница в социальной сети «ВКонтакте» неактивна.

Неделю назад всю страну потрясла трагедия в казанской гимназии № 175. Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе, которую закончил несколько лет назад. Камеры уличного видеонаблюдения сняли, как он направлялся в сторону учебного заведения с оружием в руках, встречая на своём пути прохожих. Однако в полицию никто не позвонил.

В результате вооружённого нападения погибли девять человек, среди которых семь учеников и две учительницы. Ещё два десятка человек пострадали. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).