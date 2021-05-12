СК: У казанского стрелка еще в прошлом году диагностировали заболевание головного мозга. Сейчас его состояние неадекватное

На оперативном совещании СК главе ведомства Александру Бастрыкину рассказали о том, что у напавшего на школу в Казани с ружьем еще в 2020 году было диагностировано хроническое заболевание.

Как сообщает пресс-служба СК 12 мая, группа из 100 следователей, экспертов и криминалистов подняла всю подноготную жизни 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева. Выяснилось, что он не состоял на учете ни у психиатра, ни у нарколога, но неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. А в прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Близкие с начала этого года отмечали его агрессивность и вспыльчивость.

Сейчас, сообщает ведомство, Галявиев находится в неадекватном состоянии, что препятствует полноценному проведению с ним следственных действий. «Следователями СК России установлены место приобретения Галявиевым оружия, а также обстоятельства, связанные с выдачей ему необходимых для этого правоустанавливающих документов», — сообщает ведомство. В квартире, где проживал стрелок, провели обыск. На данный момент опрошено более 75 человек, изучены видеозаписи с камер наружного и внутреннего наблюдения, на которых зафиксирован момент совершения Галявиевым преступления. По уголовному делу, возбужденному по статье «убийство двух или более лиц», назначено свыше 30 судебных экспертиз, в том числе физико-химические, баллистические, молекулярно-генетические, взрывотехнические, судебно-медицинские. Для определения психического здоровья фигуранта в рамках уголовного дела будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Сегодня Галявиеву будет предъявлено обвинение. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.