Греция отменила коронавирусные ограничения для россиян. Больше нет квоты на въезд и карантина

Греция с 14 мая ввела новые правила посещения страны для граждан России.



«Греция отменила с 14 мая квоту на въезд россиян — до этого разрешался въезд 4 тысячам граждан России в неделю, им не придется проходить карантин при предъявлении сертификата вакцинации или отрицательного ПЦР-теста», — сообщает 14 мая РИА Новости.

Граждане РФ могут попасть в республику на Балканском полуострове через аэропорты, действующие морские порты и наземные пункты пропуска, хотя ранее они могли прибыть только воздушным транспортом.