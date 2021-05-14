Греция отменила коронавирусные ограничения для россиян. Больше нет квоты на въезд и карантина

Греция с 14 мая ввела новые правила посещения страны для граждан России.
«Греция отменила с 14 мая квоту на въезд россиян — до этого разрешался въезд 4 тысячам граждан России в неделю, им не придется проходить карантин при предъявлении сертификата вакцинации или отрицательного ПЦР-теста», — сообщает 14 мая РИА Новости.
Граждане РФ могут попасть в республику на Балканском полуострове через аэропорты, действующие морские порты и наземные пункты пропуска, хотя ранее они могли прибыть только воздушным транспортом.
В апреле власти Эллады продлили обязательный 7-дневный карантин для россиян, хотя для жителей других стран его отменили.
Накануне стало известно, что Греция открывается для туристов, привитых «Спутником V». 11 мая в МИД страны заявили, что дата возобновления авиасообщения с Россией будет согласована на следующей неделе. Греция была среди направлений, которые просили открыть российские туроператоры вместо закрытой Турции.
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