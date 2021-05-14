FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
74.36р89.93р
А ты должен Фонду капремонта?Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Греция отменила коронавирусные ограничения для россиян. Больше нет квоты на въезд и карантина

Россиянам в Греции больше не нужно проходить карантин при наличии вакцинации или ПЦР-теста

Греция с 14 мая ввела новые правила посещения страны для граждан России.

«Греция отменила с 14 мая квоту на въезд россиян — до этого разрешался въезд 4 тысячам граждан России в неделю, им не придется проходить карантин при предъявлении сертификата вакцинации или отрицательного ПЦР-теста», — сообщает 14 мая РИА Новости.

Граждане РФ могут попасть в республику на Балканском полуострове через аэропорты, действующие морские порты и наземные пункты пропуска, хотя ранее они могли прибыть только воздушным транспортом.

В апреле власти Эллады продлили обязательный 7-дневный карантин для россиян, хотя для жителей других стран его отменили.

Накануне стало известно, что Греция открывается для туристов, привитых «Спутником V». 11 мая в МИД страны заявили, что дата возобновления авиасообщения с Россией будет согласована на следующей неделе. Греция была среди направлений, которые просили открыть российские туроператоры вместо закрытой Турции.

Какие страны и на каких условиях готовы летом пускать россиян, читайте на «Фонтанке».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний