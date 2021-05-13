Греция открывается для туристов, привитых «Спутником»

Греция будет принимать туристов, которые получили прививку российским «Спутником V» или китайской вакциной от коронавируса. Об этом 13 мая заявил министр туризма страны Харис Теохарис, пишет РИА Новости.



Ограничения на въезд иностранных туристов снимаются с 14 мая, при этом Греция и Россия пока не достигли соглашения об открытии авиасообщения. Однако страна уже готова принимать туристов, привитых российской вакциной.



«В этом плане есть предложение Европейской комиссии, но у нас есть наша собственная конкретная позиция. В этом году мы будем принимать вакцины третьих стран, такие как «Спутник» и китайская вакцина, потому что они оказывают непосредственное влияние на туристические рынки», — заявил Теохарис. Он напомнил, что «Спутником» уже прививают в Сербии и Венгрии.

