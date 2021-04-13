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Греция вместо Турции. Российские туроператоры просят открыть другие направления

РТС призывает власти открыть больше туристических направлений

Президент Российского союза туроператоров предложил сразу несколько вариантов для туризма вместо закрытых Турции и Танзании.

«Мы обратимся в государственные органы с просьбой турбизнеса в данной ситуации, когда многие люди не смогли организовать отдых за рубежом, рассмотреть возможность открыть какие-то другие направления массового выезда для российских граждан», — цитирует 13 апреля агентство «Москва» заявление Андрея Игнатьева.

По его словам, Турция и Танзания, авиасообщение с которыми накануне закрыли, были единственными странами, куда массово выезжали на отдых россияне. Именно на эти направления приходились чартерные программы туроператоров. «После вчерашнего объявления таких стран не осталось», — посетовал Игнатьев.

В качестве альтернативы он предложил Кипр, Грецию, Египет и Тунис.

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Комментарии (4)

Кровокрас
Крымваш, в чем проблема, Судак и Феодосия ждут патриотов
mixrju
Не нужны никакие открытия. Пусть зарубежные страны приведут себя в порядок. А пока, года на два, правильно будет вообще закрыть выездной туризм.
Piter Russo
Кипр Греция открыты но впускают ограниченное число туристов из РФ. В добавок ограничения внутри страны к отдыху не располагают.
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