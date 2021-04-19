Греция продлила обязательный 7-дневный карантин для россиян

Греция отменила семидневный обязательный карантин для приезжих из Европейского союза, США, Великобритании, Сербии, Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов с 19 апреля. Россия осталась в списке стран, гражданам которых придётся изолироваться по приезде на неделю. Решение анонсировал советник премьер-министра по финансовым вопросам Алекс Пателис.

Несмотря на послабление, все туристы по-прежнему должны будут предоставить доказательство вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия.