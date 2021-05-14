Петербургские водители рекордно загрузили ЗСД: за сутки по нему проехало почти 400 тысяч машин

На Западном скоростном диаметре Петербурга зафиксировали рекордный показатель транспортного потока. Ему поспособствовали ломанувшиеся за город перед долгими майскими каникулами водители.



Как сообщает 14 мая пресс-служба ООО «Магистраль северной столицы», аналитическая служба ЗСД подвела итоги апреля 2021 года, и оказалось, что за пятницу, 30 апреля, на магистрали было совершено рекордное число транзакций — 391 тысяча. Причем 91 % всех поездок был оплачен при помощи транспондеров.

Такой рост трафика, по мнению оператора, объясняется высоким спросом на проезд по ЗСД у тех, кто отправляется в загородные поездки. Самыми популярными направлениями в праздничные дни стали маршруты от Богатырского проспекта к южной части КАД (Юг) и до развязок с Е-18 «Скандинавия» и КАД (Юг).