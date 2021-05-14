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Петербургские водители рекордно загрузили ЗСД: за сутки по нему проехало почти 400 тысяч машин

На ЗСД Петербурга зафиксировали рекордное число поездок за сутки

На Западном скоростном диаметре Петербурга зафиксировали рекордный показатель транспортного потока. Ему поспособствовали ломанувшиеся за город перед долгими майскими каникулами водители.

Как сообщает 14 мая пресс-служба ООО «Магистраль северной столицы», аналитическая служба ЗСД подвела итоги апреля 2021 года, и оказалось, что за пятницу, 30 апреля, на магистрали было совершено рекордное число транзакций — 391 тысяча. Причем 91 % всех поездок был оплачен при помощи транспондеров.

Такой рост трафика, по мнению оператора, объясняется высоким спросом на проезд по ЗСД у тех, кто отправляется в загородные поездки. Самыми популярными направлениями в праздничные дни стали маршруты от Богатырского проспекта к южной части КАД (Юг) и до развязок с Е-18 «Скандинавия» и КАД (Юг).

В целом трафик за апрель 2021 года более чем вдвое превышает прошлогодний апрельский. Это связано с тем, что весной 2020 года был введен режим самоизоляции, а также с продолжающимся эволюционным ростом транспортного потока.

Самым востребованным способом оплаты проезда в минувшем месяце стал электронный. За апрель водители приобрели более 11 тысяч транспондеров. Часто проезд по ЗСД оплачивают и «гостевыми» транспондерами — с других платных дорог. С 30 апреля по 10 мая на них пришлось 182 тысячи транзакций.

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Комментарии (2)

bratvanavsegda
Прикинула, получилось 72 млн руб все эти водители заплатили. В почём, не настаиваю что нигде не ошиблась, я гуманитарий.
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