Выдержали. Как зарабатывали «культурные» директора в пандемию

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Поделиться Поделиться







Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе отчёта перед Законодательным собранием упомянул сферу культуры как одну из самых пострадавших во время пандемии. Спектакли и концерты отменялись, музеи и зоопарк закрывались от посетителей, в итоге — выпавшие доходы превысили 2 миллиарда рублей. «Мы не стали снижать госзадание для театров и концертных организаций. Это позволило сохранить среднюю зарплату по отрасли и творческие коллективы», — отрапортовал глава города. «Фонтанка» присмотрелась к зарплатам главных по культуре (отчёт руководителей театров и музеев опубликовали на сайте профильного комитета) и может подтвердить слова губернатора — они выдержали.



Если составлять топ зарплат руководителей культурных учреждений Петербурга, то начинать нужно с директора Михайловского театра Ирины Делигач. В 2020-м она ежемесячно получала 779 тысяч рублей в месяц (годом ранее 733 тысячи). Вверху зарплатного списка руководство этого театра было последние годы (например, в 2017 году Делигач получала 578 тысяч в месяц). Ситуация, можно сказать, закономерная: часть зарплаты — это выплаты с доходов театра, а Михайловский театр всегда был доходным, видимо, не изменила этого и пандемия, тем более что зрительный зал, как писала «Фонтанка», в этот период не пустовал — там были и зрители, и центр вакцинации.

Почётное второе место могло бы достаться директору Мюзик-холла Юлии Стрижак. Однако «ковидный» год ударил по её доходам: в 2019 году её средняя зарплата составляла 477 тысяч в месяц, в 2020-м же — всего 310 тысяч в месяц. Так же и у художественного руководителя Фабио Мастранджело: в 2019 году он получал ежемесячно 404 тысячи, в прошлом году — 267 тысяч рублей.



Поэтому вторую позицию в зарплатном рейтинге занял художественный руководитель Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак (с ежемесячным заработком 464 тысячи рублей). Театром он руководит с 1989 года, с тех пор на его счету десятки наград, правительственных премий, звание народного артиста России.

Дышит ему в спину директор Музея истории города Александр Колякин. Его зарплата за год чуть просела: с ежемесячных 463 до 452 тысяч рублей. В следующем году отчитываться о музейной зарплате уже предстоит бывшему вице-губернатору Владимиру Кириллову, который сменил Колякина в январе.

Не пощадила пандемия руководителя Театра музыкальной комедии Юрия Шварцкопфа: он сообщил комитету по культуре, что ежемесячно зарабатывал в 2020 году 384 тысячи, в 2019 году его зарплата была чуть более полмиллиона рублей в месяц.

Чуть «просел» доход главы Капеллы: в 2020-м Ольга Хомова зарабатывала 382 тысячи ежемесячно (369 тысяч в месяц годом ранее).

Ситуация в детском Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева чуть лучше: директор Светлана Лаврецова в прошлом году ежемесячно получала 333 тысячи против 283 тысяч ежемесячных в доковидную эпоху.



Всё хорошо и в зоопарке: его глава Ирина Скиба отчиталась о ежемесячном доходе в 341 тысячу (против 314 тысяч доковидных).

Завершают почётный список «за триста» директор библиотеки для слепых и слабовидящих Ольга Устинова с зарплатой 309 тысяч в месяц и директор Исаакиевского собора Юрий Мудров с таким же заработком. Зарплатой последнего в прошлом году интересовалась Контрольно-счетная палата, которая при проверке музея выяснила, что директор одновременно занимал ещё и ставку специалиста по экспозиционно-выставочной работе, и когда Мудров-директор уезжал в командировки, Мудров-специалист оставался работать.

Ещё несколько цифр из отчётов, сданных культурными руководителями в профильный комитет. Покинувший в этом году эту должность глава Музея Суворова Владимир Гронский получал ежемесячно в 2020-м году 211 тысяч рублей. Финансово спокойная обстановка была в том году в Театре Ленсовета: его директор Валерий Градковский задекларировал зарплату в 284 тысячи (301 тысяча годом ранее), худрук Лариса Луппиан — 274 тысячи (289 тысяч в месяц в 2019 году).



Отбывающий условное наказание по делу о мошенничестве бывший директор Большого театра кукол Александр Калинин (его задержали в апреле 2019 года, летом 2019-го сменили меру пресечения с СИЗО на домашний арест, приговор огласили в августе 2020 года) задекларировал зарплату в 260 тысяч рублей, хотя ещё в 2019 году его средняя зарплата была 128 тысяч рублей в месяц. Как поясняют в комитете по культуре, зарплата у него подросла из-за выплаты отпускных перед увольнением.

Особняком в этом отчёте о зарплатах директоров учреждений культуры города смотрится глава литературно-мемориального музея Анны Ахматовой Нина Попова: со 162 тысяч ежемесячных её доход упал всего до 59 тысяч в 2020 году.

Скорее всего, большинство «культурных» топ-менеджеров в Петербурге получили доход значительно выше, чем руководители городского комитета по культуре — их фактические начальники. Декларации чиновников ещё не опубликованы, однако вполне вероятно, что их доходы сохранились на уровне 2019 года. Например, зампред ведомства Федор Болтин отчитался о заработке в 2 млн рублей (то есть примерно 160 тысяч ежемесячно). Причину такого расхождения в комитете по культуре традиционно объясняют так: по закону чиновники определяют оклад руководителей госучреждений, а вот премиальную часть те уже выписывают себе сами, но также исходя из критериев, прописанных в Смольном, например за наличие почётных званий. Премии идут из заработанных учреждениями денег.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

