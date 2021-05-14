Второклассники заявили о «шутинге» в петербургской школе. Игры с телефоном рискуют обернуться уголовным делом

Череда звонков с одного и того же телефона на номер «112» о «шутинге» и пожаре в школах привела сотрудников полиции к юному жителю Невского района Петербурга. Мобильник ему дали родители, но первыми пользователями гаджета стали его одноклассники. Новый опыт тянет на уголовное дело.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 мая, накануне в экстренные службы поступил звонок от неизвестного, который заявил, что в школе на Народной улице в Петербурге 11-классник взял в руки автомат и начал стрелять, есть пострадавший человек. Рядом с ней, по словам звонившего, якобы горит машина и даже люди.

Через некоторое время с этого телефона вновь позвонили, на этот раз неизвестный рассказал о пожаре в казанской гимназии № 175, а ещё чуть позже, что в огне погибли трое человек. В ходе последнего звонка с того же номера звонивший сообщил о смерти пяти человек в «школе на Московской», снабдив тревожное заявление порцией нецензурной брани. Проверка показала, что номер телефона зарегистрирован на 49-летнего индивидуального предпринимателя, но находится в пользовании его 9-летнего сына, ученика второго класса. По словам родителей, накануне они впервые дали ему мобильник. В разговоре с сотрудниками полиции мальчик объяснил, что после окончания уроков пошёл гулять с одноклассниками. Во время игры он увидел, как один из приятелей разговаривает с кем-то по его телефону. Последний якобы объяснил, что есть такой номер, по которому ответят спасатели, после чего позвонил в «112», заявил о пожаре и повесил трубку. Затем, по словам мальчика, его телефоном воспользовались ещё два одноклассника, которые также позвонили в экстренные службы, но что именно они говорили, он не слышал.