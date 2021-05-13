Министр просвещения: Единые требования по безопасности российских школ будут готовы в самое ближайшее время

11 мая в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по официальным данным, погибли девять человек, в том числе семеро детей. Подробности читайте в онлайн-трансляции на «Фонтанке». СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).



Нападение совершил 19-летний Ильназ Галявиев, на которого было официально зарегистрировано оружие. «Я стал богом. Осознал я это не сразу. Месяца два назад я это осознал. Потом во мне начал пробуждаться монстр. Я всегда всех ненавидел, но я ещё больше стал всех ненавидеть», — заявил он во время задержания. Советский районный суд Казани, несмотря на озвученную следователями болезнь головного мозга, 12 мая арестовал стрелка на два месяца.