Министр просвещения: Единые требования по безопасности российских школ будут готовы в самое ближайшее время

Министр просвещения РФ на совещании с президентом пообещал подготовить единые требования по безопасности школ.
«Будут подготовлены единые требования по безопасности всех образовательных учреждений в самое ближайшее время», — заявил 13 мая Сергей Кравцов.
Министр, который вчера был на месте трагедии, рассказал, что сейчас идет проверка всех школ в регионах. Президент России Владимир Путин ранее посетовал на то, что не все поручения после предыдущих нападений на школы были выполнены. Он призвал внедрить единый подход к безопасности учебных учреждений.