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Министр просвещения: Единые требования по безопасности российских школ будут готовы в самое ближайшее время

Минпросвещения анонсировало единые требования по безопасности школ

Министр просвещения РФ на совещании с президентом пообещал подготовить единые требования по безопасности школ.

«Будут подготовлены единые требования по безопасности всех образовательных учреждений в самое ближайшее время», — заявил 13 мая Сергей Кравцов.

Министр, который вчера был на месте трагедии, рассказал, что сейчас идет проверка всех школ в регионах. Президент России Владимир Путин ранее посетовал на то, что не все поручения после предыдущих нападений на школы были выполнены. Он призвал внедрить единый подход к безопасности учебных учреждений.

11 мая в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по официальным данным, погибли девять человек, в том числе семеро детей. Подробности читайте в онлайн-трансляции на «Фонтанке». СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Нападение совершил 19-летний Ильназ Галявиев, на которого было официально зарегистрировано оружие. «Я стал богом. Осознал я это не сразу. Месяца два назад я это осознал. Потом во мне начал пробуждаться монстр. Я всегда всех ненавидел, но я ещё больше стал всех ненавидеть», — заявил он во время задержания. Советский районный суд Казани, несмотря на озвученную следователями болезнь головного мозга, 12 мая арестовал стрелка на два месяца.

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