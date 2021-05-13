Путин: Поручения после нападений на школы не были полностью выполнены

Президент России на совещании с членами правительства прокомментировал стрельбу в казанской школе и указал на недоработки в выполнении поручений после аналогичных случаев.

«Трагедия в Казани показала, что в таком исключительно важном для всех регионов вопросе, как обеспечение безопасности в образовательных учреждениях, остаются проблемы. <...> Не всё из того, о чём мы говорили [после предыдущих нападений на школы], сделано в полном объеме, на должном уроне», — заявил 13 мая Владимир Путин.