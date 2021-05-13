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Путин: Поручения после нападений на школы не были полностью выполнены

Владимир Путин посетовал, что не все поручения после предыдущих нападений на школы были выполнены

Президент России на совещании с членами правительства прокомментировал стрельбу в казанской школе и указал на недоработки в выполнении поручений после аналогичных случаев.

«Трагедия в Казани показала, что в таком исключительно важном для всех регионов вопросе, как обеспечение безопасности в образовательных учреждениях, остаются проблемы. <...> Не всё из того, о чём мы говорили [после предыдущих нападений на школы], сделано в полном объеме, на должном уроне», — заявил 13 мая Владимир Путин.

По его словам, необходимо внедрить единый подход к обеспечению безопасности российских школ. Президент при этом отметил, что система «в целом» выстроена, однако многое отдано на откуп регионам и самим учреждениям.

Путин пообещал, что СК проведет расследование трагедии в Казани.

11 мая в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по официальным данным, погибли девять человек, в том числе семеро детей. Подробности читайте в онлайн-трансляции на «Фонтанке». СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).Нападение совершил 19-летний Ильназ Галявиев, на которого было официально зарегистрировано оружие. «Я стал богом. Осознал я это не сразу. Месяца два назад я это осознал. Потом во мне начал пробуждаться монстр. Я всегда всех ненавидел, но я ещё больше стал всех ненавидеть», — заявил он во время задержания. Советский районный суд Казани, несмотря на озвученную следователями болезнь головного мозга, 12 мая арестовал стрелка на два месяца.

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Комментарии (7)

BrotherRabbit
- "Не всё из того, о чём мы говорили ... сделано в полном объеме, на должном уроне"
Неужели кого-то накажут?
Виталий Кайдалов
После совещания был отправлен в отставку глава росгвардии (где-то в параллельной вселенной)
Brevnault
Сколько денег тратится из бюджета на обеспечение безопасности президента? А сколько на обеспечение безопасности школьников?
Судя по тому, что убивают только школьников, на президента тратится больше. Зачем стране школьники, когда есть президент?
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