Один из детей, пострадавший при нападении на школу в Казани, выписан из больницы

Из больницы в Казани выписали мальчика 2006 года рождения, который попал в медучреждение после нападения на гимназию № 175.
Как сообщает 12 мая РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Республики Татарстан Лилию Галимову, пострадавший мальчик был госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу с сотрясением головного мозга лёгкой степени и ссадинами лица. «Сегодня вечером он выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства», — уточнила Галимова.
По её словам, в настоящий момент в больнице остаются 14 детей. Их состояние оценивается как стабильное.
Ранее «Фонтанка» писала, что напавший на школу в Казани 19-летний Ильназ Галявиев решением суда заключён под стражу на два месяца.