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Один из детей, пострадавший при нападении на школу в Казани, выписан из больницы

В Казани из больницы выписали одного из пострадавших при стрельбе в школе

Из больницы в Казани выписали мальчика 2006 года рождения, который попал в медучреждение после нападения на гимназию № 175.

Как сообщает 12 мая РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Республики Татарстан Лилию Галимову, пострадавший мальчик был госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу с сотрясением головного мозга лёгкой степени и ссадинами лица. «Сегодня вечером он выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства», — уточнила Галимова.

По её словам, в настоящий момент в больнице остаются 14 детей. Их состояние оценивается как стабильное.

Ранее «Фонтанка» писала, что напавший на школу в Казани 19-летний Ильназ Галявиев решением суда заключён под стражу на два месяца.

Нападение на гимназию 175 в Казани произошло около 9:30 утра 11 мая. Галявиев, который 28 апреля получил лицензию на ношение оружия, устроил стрельбу в школе, которую закончил несколько лет назад. В результате погибли две учительницы и семь школьников. Их сегодня похоронили в Казани. Ещё 18 детей были госпитализированы, пятеро остаются в крайне тяжелом состоянии. У 12 детей — пулевые ранения.

Сам Галявиев в конце апреля был отчислен из колледжа, где учился на айтишника, за систематические прогулы. На первом допросе он заявил, что осознал себя богом, а потом в нём пробудился монстр, и он стал всех ненавидеть.

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