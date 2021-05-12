История казанского стрелка: из-за конфликта съехал от родных, хотя те оплачивали ему престижную учёбу

Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая стрельбу в казанской школе, никогда не состоял на учёте социальных служб или полиции. Его семья считалась благополучной — в зону видимости правоохранительных или социальных служб не попадала, жалоб на неё не поступало. Об этом ТАСС 12 мая рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец.
«Ни на каком учете он не состоял нигде — ни семья как неблагополучная, ни сам он ни в полиции, ни в комиссии по делам несовершеннолетних не привлекался», — цитирует агентство детского омбудсмена.
Ведомство пока не связывалось с родителями парня. «Ясно одно, что семья никаких подозрений не вызывала ни у кого. По месту учебы характеризуют, что он был достаточно уравновешенным, вежливым мальчиком, опрятным, то есть обыкновенный студент», — добавила Волынец. Отстранённым и нелюдимым его не называли. «Информации о том, что он из мести совершил это преступление, для того чтобы кого-то наказать, допустим, <...> наверное, несостоятельная, потому что он пришел через четыре года после ухода из этой школы», — отметила чиновница, уточнив, что причина нападения пока точно не установлена.
В эфире «Соловьев Live» Ирина Волынец сообщила, что 19-летний молодой человек некоторое время назад перестал контактировать с семьёй: из-за затяжного конфликта он съехал в отдельное жильё, и родители «в последнее время даже не понимали, что с ним происходит», хотя и оплачивали обучение в престижном учебном заведении. «Семья молодого человека, стрелявшего в казанской гимназии, была финансово благополучной, но на уровне личных отношений контакта с родителями у него не было», — уточнила омбудсмен.
11 мая в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по официальным данным, погибли девять человек, в том числе семеро детей. У 8 из 18 пострадавших детей пулевые ранения, состояние двух человек крайне тяжёлое. По словам главы республики Рустама Минниханова, нападение совершил 19-летний юноша, на которого было официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Подробности читайте в онлайн-трансляции на «Фонтанке».