Ростовский каскадер рискнул жизнью ради Книги рекордов Гиннесса. Опасный автомобильный трюк он решил выполнить в Ленобласти. Попытка оказалась неудачной, но крайне зрелищной.

Видео своего прыжка на старенькой «Ниве», снятое с дрона, каскадер-любитель Евгений Чеботарев опубликовал 11 мая в своем Instagram. Сам трюк был проделан накануне, 10 мая, в садоводстве «Электронмаш» в Ломоносовском районе Ленобласти. Для него построили трамплин высотой в несколько метров и уложили целую гору покрышек. На нее машина и приземлилась боком, после чего, перевернувшись, упала на землю.

Это была уже третья попытка сделать бэкфлип (сальто назад) на «Ниве», чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, но она снова оказалась неудачной. «Я стартовал вообще без сцепления», — рассказал каскадер в своих сторис. Благо, сам он после жесткого приземления отделался ушибами и ссадинами, позже поделившись с подписчиками, что у него «болит лопатка и виски». Установленный в машине каркас удар выдержал.

Участвовавшая в трюке «Нива», как говорится в инстаграме Евгения, 1993 года, с «шестерочным мотором, 4-х ступкой». После четвертой попытки бэкфлипа восстановлению она не подлежит, но каскадер на этом останавливаться не собирается.

Скриншот Instagram Stories chebotarev_evgeny Поделиться Поделиться







Сам Евгений Чеботарев из Ростова. В интервью порталу 161.Ru в 2019 году он рассказывал, что первый трюк он выполнил в 2018 году на спор, а потом это переросло в хобби. Зарабатывает он индивидуальным предпринимательством, но и экстремальное увлечение приносит доход. «Например, права на выполнение номера в воде у меня купили американцы — теперь я регулярно получаю гонорары», — рассказал он.