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Слава КПСС заявил о выдвижении в Госдуму

Рэпер Слава КПСС (Гнойный) намерен баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленая альтернатива». Об этом он заявил 7 мая в прямом эфире на своем YouTube-канале.

«Я принял решение в сентябре выдвигаться в Государственную думу Российской Федерации. Я пообщался со своими друзьями из партии «Зелена альтернатива», там оказались очень хорошие ребята, все веганы, вегетарианцы... Они меня решили поддержать, я выдвинусь от этой партии», — сказал он.

Партия «Зелена альтернатива» была основана в 2019 году Русланом Хвостовым и по итогам выборов в 2020 году получила квоту на участие в думских выборах без сбора подписей.

Ранее стало известно, что бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова заявилась на участие в праймериз «Единой России» для выдвижения в Госдуму.

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Комментарии (6)

Агроном аэродрома
На смену Кобзону идёт? Поздновато что-то...
Never_Mind
Ничего. Слабает рэпчик про едирастов и проскочит. Клоуны власти нужны. Других сажают, как Навального, которого реально боятся.
Local
Фракция гнойничков и прыщиков?
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