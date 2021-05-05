Власти Индонезии решили депортировать россиянку Се Лея за нарушение действующих в стране санитарно-эпидемиологических норм. Она сходила в магазин в нарисованной на лице медицинской маске. Проделку засняли на видео и выложили в Интернет, где оно вызвало бурю негодования среди местных жителей.
Как сообщает 5 мая сайт Сoconuts, губернатор Бали Ваян Костер заявил, что официальные лица не потерпят нарушений протоколов здравоохранения в провинции и объявил о неизбежной депортации россиянки, нарисовавшей на лице маску.
While the woman will be departing Indonesia very soon, officials said that the other person featured in the viral video was not guilty of violating local regulations. https://t.co/rRy1kDjX8J— Coconuts Bali (@Coconuts_Bali) May 5, 2021
Женщина по имени Се Лея ведет в Instagram блог под никнеймом Лиша, у нее 26,8 тыс. подписчиков в социальной сети. В конце апреля тайванец Джош Палер Лин выложил на YouTube видео, где блогерша рисует на лице маску, идет в магазин и делает покупки. Ролик вызвал возмущение жителей Индонезии, обязанных соблюдать строгие правила. У Лина на YouTube 3,41 млн подписчиков, сейчас видео удалено из его соцсетей.
Иммиграционные власти Индонезии признали россиянку виновной в нарушении постановления губернатора об обязательном ношении масок. Поскольку иммиграционные законы страны обязывают иностранных граждан соблюдать местные правила, такие нарушения могут стать поводом для депортации.
Известно, что Лишу 5 мая отправят в Джакарту, где затем она сядет на самолет до Москвы. При этом ее приятеля Лина не признали виновным в нарушении местных норм.