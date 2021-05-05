Как сообщает 5 мая сайт Сoconuts, губернатор Бали Ваян Костер заявил, что официальные лица не потерпят нарушений протоколов здравоохранения в провинции и объявил о неизбежной депортации россиянки, нарисовавшей на лице маску.

Власти Индонезии решили депортировать россиянку Се Лея за нарушение действующих в стране санитарно-эпидемиологических норм. Она сходила в магазин в нарисованной на лице медицинской маске. Проделку засняли на видео и выложили в Интернет, где оно вызвало бурю негодования среди местных жителей.

Женщина по имени Се Лея ведет в Instagram блог под никнеймом Лиша, у нее 26,8 тыс. подписчиков в социальной сети. В конце апреля тайванец Джош Палер Лин выложил на YouTube видео, где блогерша рисует на лице маску, идет в магазин и делает покупки. Ролик вызвал возмущение жителей Индонезии, обязанных соблюдать строгие правила. У Лина на YouTube 3,41 млн подписчиков, сейчас видео удалено из его соцсетей.



Иммиграционные власти Индонезии признали россиянку виновной в нарушении постановления губернатора об обязательном ношении масок. Поскольку иммиграционные законы страны обязывают иностранных граждан соблюдать местные правила, такие нарушения могут стать поводом для депортации.

Известно, что Лишу 5 мая отправят в Джакарту, где затем она сядет на самолет до Москвы. При этом ее приятеля Лина не признали виновным в нарушении местных норм.