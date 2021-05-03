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Ученый назвал страну-«лабораторию» по выведению новых штаммов COVID-19

Невозможность сдерживать распространение коронавируса в Бразилии, где «никто ничего не контролирует», превращает страну в идеальную «лабораторию» по выведению новых штаммов COVID-19. Об этом в разговоре с РИА Новости 3 мая заявил профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес.

«У нас сложился «идеальный шторм», поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля. Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов — лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше», — сказал учёный.

Он подчеркнул, что сейчас считает наиболее опасным штамм, обнаруженный в городе Манаус. Именно эта вариация вируса, по утверждению Альвеса, привела к «откату»: заражаются молодые люди.

Новые штаммы вируса появляются и во время массовой вакцинации населения. Учёные опасаются, что это может привести к возникновению вариаций, способных пробить «щит антител».

Сдавать ПЦР-тест после возвращения из-за границы придётся даже вакцинированным россиянам. Тем, кто побывает в Индии, которую в последние недели накрыл «коронавирусный шторм», тестирование проведут прямо в аэропорту.

Из-за очередного обострения ситуации Непал замораживает авиасообщение внутри страны, а с 6 мая прекращает полеты за границу. В отечественном МИДе россиян призвали как можно скорее покинуть эту страну.

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Комментарии (3)

xepnuminu
с какой планеты фонтанка новости тащит сюда зачем?
michailPotapov
Фишка что в каждом ПЦР тесте нано-оружие зараза в виде гидрогеля DARPA.
Раньше Лоботомию гоям делали,теперь технологии по интереснее
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