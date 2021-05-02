Прививка не залог. Сдавать ПЦР-тест после заграницы придётся всем россиянам

Требование о двойном ПЦР-тестировании касается и россиян, привитых от коронавируса. Как 2 мая заявила вице-премьер Татьяна Голикова, данных для того, чтобы говорить о том, что они не могут никого заразить, у учёных пока недостаточно.

«Вакцина, ПЦР-тестирование, соотношение этого с наличием антител у переболевших граждан, — сейчас смотрим весь этот арсенал и пытаемся каким-то образом наши документы тоже здесь упростить, чтобы облегчить жизнь нашим гражданам. Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что если ты вакцинировался, то ты абсолютно ни для кого не опасен», — приводит слова Голиковой Interfax.