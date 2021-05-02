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Прививка не залог. Сдавать ПЦР-тест после заграницы придётся всем россиянам

Голикова объяснила, почему привитых не освободят от тестов на COVID

Требование о двойном ПЦР-тестировании касается и россиян, привитых от коронавируса. Как 2 мая заявила вице-премьер Татьяна Голикова, данных для того, чтобы говорить о том, что они не могут никого заразить, у учёных пока недостаточно.

«Вакцина, ПЦР-тестирование, соотношение этого с наличием антител у переболевших граждан, — сейчас смотрим весь этот арсенал и пытаемся каким-то образом наши документы тоже здесь упростить, чтобы облегчить жизнь нашим гражданам. Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что если ты вакцинировался, то ты абсолютно ни для кого не опасен», — приводит слова Голиковой Interfax.

С 1 мая все возвращающиеся в Россию из-за рубежа должны дважды сдать ПЦР-тест на COVID-19. Прилетающих из Индии проверят прямо в аэропорту. В этой стране заразились больше 18 миллионов человек, ситуация продолжает ухудшаться. Власти заявили о «коронавирусном шторме». Тела погибших сжигают на кострах.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

264744541
Народ и так не бежит на прививку. Умнее было бы хоть такой стимул дать привившимся.
260862001
Недостаточно ей, а Болгарии, Черногории вполне достаточно
260569221
Пральна…
Налог- плоти
За тест - плоти

За все плоти
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