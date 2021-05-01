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Более 400 тысяч человек заболели коронавирусом в Индии за сутки, всего в стране заразились уже свыше 19 млн человек

В Индии за минувшие сутки обнаружили 401 993 новых заболевших коронавирусом. Как пишет 1 мая ТАСС, с начала апреля это восьмой мировой антирекорд по показателю прироста заразившихся за 24 часа.

По данным индийского министерства здравоохранения общее количество инфицированных за все время эпидемии в стране превысило 19 млн. Количество летальных исходов, связанных с коронавирусом, возросло за сутки на 3 523, до 211 853.

В последнее время рост числа инфицированных на 1 млн фиксируется каждые три дня.

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Комментарии (5)

nuga
Антисанитарная страна,мытье толпы в Ганге,так что все путем,населения там так много,так что смертность это мечта Мелинды Гейтс и её мужа,вакцины Пфайзер там рулят.
Петров&Боширов
а где эти, с песней о сезонном гриппе и с речью, что если старики мрут, то и ничего? финская красота нашлась, а где Красноносов?) или цвет сменил или таки да?
guess
Еще одна страна, где граждане заложники своего коррупционного правительства. В прошлом году выделили деньги, чтобы построить производства кислорода. Ни денег, ни производств, ни кислорода. То, что отправляют другие страны в качестве гуманитарной и мед помощи для 1.5-миллиардного населения Индии - капля в море. И да, не забываем, что цифры заболевших относительно общего количества граждан вполне коррелируют с мировыми данными по другим странам в период пиков. Это огромная страна!
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