Более 400 тысяч человек заболели коронавирусом в Индии за сутки, всего в стране заразились уже свыше 19 млн человек

В Индии за минувшие сутки обнаружили 401 993 новых заболевших коронавирусом. Как пишет 1 мая ТАСС, с начала апреля это восьмой мировой антирекорд по показателю прироста заразившихся за 24 часа.



По данным индийского министерства здравоохранения общее количество инфицированных за все время эпидемии в стране превысило 19 млн. Количество летальных исходов, связанных с коронавирусом, возросло за сутки на 3 523, до 211 853.

В последнее время рост числа инфицированных на 1 млн фиксируется каждые три дня.