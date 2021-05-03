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Россиян просят срочно покинуть Непал. Страна замораживает авиасообщение

Россиян просят покинуть Непал, который прекращает авиаперелёты из-за коронавируса

Власти Непала решили прекратить авиаперелёты внутри страны с 3 мая из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Начиная с 6 мая будут отменены заграничные рейсы. Российский МИД просит граждан как можно скорее покинуть страну.

«В связи с резко ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и отсутствием свободных мест в непальских больницах и соответствующей материальной базы просим оперативно покинуть пределы страны. Гражданам России, которые планируют посетить Непал в ближайшее время, настоятельно рекомендуем перенести поездку на более поздние сроки», — говорится в заявлении посольства РФ в Непале.

Россиян, которые не могут выехать из страны в нужные сроки, просят как можно скорее связаться с посольством.

В российском МИДе подчеркнули, что из-за нового витка пандемии коронавируса подобные события могут вскоре произойти и в других странах.

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Комментарии (6)

sakorol
Отовсюду гонят россиян
Woodruff Shnibbll
Нет страшнее коронавируса чем его подвид - горный. Плотность населения Непала и природные условия - способствуют. Это в РФ, в больших городах, в метро - вирус не живет и более безопасен.
bluxer
Не пальцем деланные, значит! И не палкой.
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