Россиян просят срочно покинуть Непал. Страна замораживает авиасообщение

Власти Непала решили прекратить авиаперелёты внутри страны с 3 мая из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Начиная с 6 мая будут отменены заграничные рейсы. Российский МИД просит граждан как можно скорее покинуть страну.



«В связи с резко ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и отсутствием свободных мест в непальских больницах и соответствующей материальной базы просим оперативно покинуть пределы страны. Гражданам России, которые планируют посетить Непал в ближайшее время, настоятельно рекомендуем перенести поездку на более поздние сроки», — говорится в заявлении посольства РФ в Непале.

