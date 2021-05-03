Посетителей вечером перестали пускать в Нижний парк, Александрию, а также в парк Ораниенбаума. Об этом горожанам сообщили в социальных сетях ГМЗ «Петергоф».

Сады и скверы в городе было решено временно закрыть из-за штормового предупреждения. Находиться около деревьев такую погоду может быть опасно.



При этом смельчакам никто не мешает прогуливаться по Летнему саду.



Корреспондент «Фонтанки» заметил десятки человек, которые, несмотря на дождь и мокрый снег, стоят в очередях в кассы Зоологического музея, Кунсткамеры и Корпуса Бенуа. Люди вооружены зонтами, некоторые пришли в дождевиках.

