FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
74.85р90.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Петербургские музеи в осаде из очередей. Ветер и дождь культурной программе не помеха

У петербургских музеев выстроились огромные очереди, несмотря на непогоду

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Петербуржцы выстраиваются в очереди, желая попасть в музеи. Десятки человек корреспондент «Фонтанки» заметил 3 мая у касс Кунсткамеры и Зоологического музея. Многие горожане пришли с детьми.

Из-за коронавирусных ограничений в помещения пускают небольшими группами. Количество человек отсчитывают охранники.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Приблизиться к прекрасному и не замёрзнуть на порывистом ветру не получается и у желающих пройти в корпус Бенуа. Чтобы попасть на выставку «Преображённая природа», где до 21 июня экспонируются полотна крупнейших художников-пейзажистов XIX-XX веков от Айвазовского и Саврасова до Куинджи и Левитана, пришедшим также приходится постоять в очереди. На набережной канала Грибоедова корреспондент «Фонтанки» увидел семьи, одетые в одинаковые цветные дождевики.

Ухудшение погоды произошло в городе в понедельник. Сады и скверы было решено закрыть с утра. К 4 мая в Петербурге ожидаются «осадки в виде дождя и мокрого снега», обещали синоптики. Впрочем, дождь со снегом уже идет во многих районах города.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Pupin
Большинство из низ туристы.
madam Kuku
Какие же это петербуржцы? Мы знаем, когда надо ходить по музеям, а когда лучше не соваться.
Это все гости города.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний