Петербуржцы выстраиваются в очереди, желая попасть в музеи. Десятки человек корреспондент «Фонтанки» заметил 3 мая у касс Кунсткамеры и Зоологического музея. Многие горожане пришли с детьми.
Из-за коронавирусных ограничений в помещения пускают небольшими группами. Количество человек отсчитывают охранники.
Приблизиться к прекрасному и не замёрзнуть на порывистом ветру не получается и у желающих пройти в корпус Бенуа. Чтобы попасть на выставку «Преображённая природа», где до 21 июня экспонируются полотна крупнейших художников-пейзажистов XIX-XX веков от Айвазовского и Саврасова до Куинджи и Левитана, пришедшим также приходится постоять в очереди. На набережной канала Грибоедова корреспондент «Фонтанки» увидел семьи, одетые в одинаковые цветные дождевики.
Ухудшение погоды произошло в городе в понедельник. Сады и скверы было решено закрыть с утра. К 4 мая в Петербурге ожидаются «осадки в виде дождя и мокрого снега», обещали синоптики. Впрочем, дождь со снегом уже идет во многих районах города.