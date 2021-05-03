Там уточнили, что, по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 4 мая, в городе ожидаются «осадки в виде дождя и мокрого снега», а порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. При этом в комитете по благоустройству Петербурга ранее сообщили, что парки и скверы в городе закрываются уже сегодня из-за возможного усиления ветра до 17 м/с. Список закрытых объектов смотрите на «Фонтанке».
На Петербург идут дождь и мокрый снег
В Петербурге ожидается ухудшение погоды. Об этом 3 мая сообщили в ГУ МЧС по региону.
Там уточнили, что, по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 4 мая, в городе ожидаются «осадки в виде дождя и мокрого снега», а порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. При этом в комитете по благоустройству Петербурга ранее сообщили, что парки и скверы в городе закрываются уже сегодня из-за возможного усиления ветра до 17 м/с. Список закрытых объектов смотрите на «Фонтанке».