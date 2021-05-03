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На Петербург идут дождь и мокрый снег

В Петербурге ожидается ухудшение погоды. Об этом 3 мая сообщили в ГУ МЧС по региону.

Там уточнили, что, по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 4 мая, в городе ожидаются «осадки в виде дождя и мокрого снега», а порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. При этом в комитете по благоустройству Петербурга ранее сообщили, что парки и скверы в городе закрываются уже сегодня из-за возможного усиления ветра до 17 м/с. Список закрытых объектов смотрите на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

coronel
Всё таки лень - мой конёк. Ни одно авто не переобуто.
Но - пора уже.. потихонечку.. начинать.. думать о этом.. ©
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