В Петербурге из-за непогоды закрывают сады и скверы. На город надвигается сильный ветер

По прогнозу синоптиков, порывы ветра могут достигать 17 м/с. «До улучшения погодных условий недоступными для посетителей станут Юсуповский, Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский, Лопухинский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, Румянцевский сад, Шкиперский сад и Благовещенский сад. Также закрываются скверы Галины Старовойтовой и на ул. Декабристов, 22», — говорится в сообщении Смольного.



Чиновники также напомнили, что в такую погоду не стоит парковать машины под деревьями, а горожанам надо «быть внимательными и осторожными».

