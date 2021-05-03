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В Петербурге из-за непогоды закрывают сады и скверы. На город надвигается сильный ветер

В Петербурге закрывают сады и скверы из-за усиления ветра

Сады и скверы в Петербурге закрываются из-за усиления ветра. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

По прогнозу синоптиков, порывы ветра могут достигать 17 м/с. «До улучшения погодных условий недоступными для посетителей станут Юсуповский, Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский, Лопухинский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, Румянцевский сад, Шкиперский сад и Благовещенский сад. Также закрываются скверы Галины Старовойтовой и на ул. Декабристов, 22», — говорится в сообщении Смольного.

Чиновники также напомнили, что в такую погоду не стоит парковать машины под деревьями, а горожанам надо «быть внимательными и осторожными».

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