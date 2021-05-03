«Отвратительно: снег, переходящий в дождь и обратно. И всё это приправлено гадким холодным ветром», — комментируют происходящее в городе те, кто рискнул выйти на улицу.
Из-за усиления ветра в Петербурге вынуждены были закрыть ряд садов и скверов. Это не коснулось, однако, самых туристических из них. В частности, как передает корреспондент «Фонтанки», смельчакам никто не мешает прогуливаться по Летнему саду.
Непогода не мешает горожанам и туристам штурмовать музеи. Длинные очереди, скопившиеся на улице, днем 3 мая корреспондент «Фонтанки» обнаружил возле Зоологического музея, Кунсткамеры, а также у корпуса Бенуа Русского музея.
«Фонтанка.ру»
К 4 мая погода не улучшится. Согласно прогнозам синоптиков, с неба по-прежнему будет сыпать мокрый снег вперемешку с дождем. Осадки будут сопровождаться ветром силой до 15 метров в секунду.