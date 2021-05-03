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Идеальный петербургский коктейль для туристов. Смотрите, как в городе гуляют под майским снегом с дождем

Мокрый снег и дождь, обещанные петербуржцам синоптиками, дошли до города днем 3 мая. Прогноз оказался верным. Правда, сбылся на сутки раньше предполагаемого срока.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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«Отвратительно: снег, переходящий в дождь и обратно. И всё это приправлено гадким холодным ветром», — комментируют происходящее в городе те, кто рискнул выйти на улицу.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Из-за усиления ветра в Петербурге вынуждены были закрыть ряд садов и скверов. Это не коснулось, однако, самых туристических из них. В частности, как передает корреспондент «Фонтанки», смельчакам никто не мешает прогуливаться по Летнему саду.

Лопухинский (слева) и Летний сады днём 3 мая

Фото 1:автор Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото 2:автор Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Непогода не мешает горожанам и туристам штурмовать музеи. Длинные очереди, скопившиеся на улице, днем 3 мая корреспондент «Фонтанки» обнаружил возле Зоологического музея, Кунсткамеры, а также у корпуса Бенуа Русского музея.

«Фонтанка.ру»

К 4 мая погода не улучшится. Согласно прогнозам синоптиков, с неба по-прежнему будет сыпать мокрый снег вперемешку с дождем. Осадки будут сопровождаться ветром силой до 15 метров в секунду.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

Петров&Боширов
для туристов экзотика))
Mep_HoBoCNBNpcKa
В деревне Гадюкино дождь и снег!
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