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Настоящий Дэдпул оценил появление Дзюбы в костюме супергероя

Райан Рейнольдс оценил твит с нападающим «Зенита» в образе Дэдпула

Актёр Райан Рейнольдс, исполнитель главной роли в фильмах про Дэдпула, оценил фотографию нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который вышел за медалью РПЛ в костюме Дэдпула.

Рейнольдс лайкнул пост в Twitter, к которому прикреплён снимок с момента награждения.

Медаль чемпиона Артём Дзюба отдал сыну и в конце концов снял супергеройскую маску, открыв лицо.

«Зенит» 2 мая разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и завоевал восьмое чемпионство в своей истории. Победу в городе отпраздновали масштабно.

Московский «Локомотив» требует разобраться с тем, почему их фанатов после триумфа «Зенита» попросили пройти в автобусы и повезли в центр города. В полиции Петербурга заверили, что действовали «в рамках законодательства». Свою проверку уже начали в РФС и РПЛ.

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Комментарии (2)

260650801
Между прочим, все мы дро... Дэдпул тоже этим занимался в первой серии, а потом типа замечал, что на него кинозрители смотрят...
Так что Дзюба просто в роль вошел.
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