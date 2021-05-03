Актёр Райан Рейнольдс, исполнитель главной роли в фильмах про Дэдпула, оценил фотографию нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который вышел за медалью РПЛ в костюме Дэдпула.
Рейнольдс лайкнул пост в Twitter, к которому прикреплён снимок с момента награждения.
Artem Dzyuba doing his best @VancityReynolds impression 😂 https://t.co/KlFIDw3k2O— Goal (@goal) May 2, 2021
Медаль чемпиона Артём Дзюба отдал сыну и в конце концов снял супергеройскую маску, открыв лицо.
«Зенит» 2 мая разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и завоевал восьмое чемпионство в своей истории. Победу в городе отпраздновали масштабно.
Московский «Локомотив» требует разобраться с тем, почему их фанатов после триумфа «Зенита» попросили пройти в автобусы и повезли в центр города. В полиции Петербурга заверили, что действовали «в рамках законодательства». Свою проверку уже начали в РФС и РПЛ.