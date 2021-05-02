Дзюба пришел на награждение в костюме Дэдпула

Нападающий футбольного «Зенит» Артем Дзюба вышел на награждение по случаю завоевания чемпионского титула в костюме супергероя по имени Дэдпул. В таком виде президент РФС Александр Дюков повесил на его шею золотую медаль.
Собственной персоной 😂 pic.twitter.com/nnY0Mkdmpn— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 2, 2021
Дзюба сломал не только «Локо», но и четвертую стену 😉 pic.twitter.com/HqrpvHwJEl— Sports.ru (@sportsru) May 2, 2021
Возможно, это отсылка к событиям трехлетней давности, когда Дзюба отметил миллион подписчиков в своем инстаграме вместе с Дэдпулом.
«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и завоевал восьмое чемпионство в своей истории.