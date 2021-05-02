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Дзюба пришел на награждение в костюме Дэдпула

Нападающий футбольного «Зенит» Артем Дзюба вышел на награждение по случаю завоевания чемпионского титула в костюме супергероя по имени Дэдпул. В таком виде президент РФС Александр Дюков повесил на его шею золотую медаль.

Возможно, это отсылка к событиям трехлетней давности, когда Дзюба отметил миллион подписчиков в своем инстаграме вместе с Дэдпулом.

«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и завоевал восьмое чемпионство в своей истории.

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Комментарии (11)

Franklin_Delano_Roosevelt
я бы не стал пожимать руку, которой он.... ах-ха-х.... =)
Antuan Rokanten
А Дзюба перечислит на благотворительность деньги? Очень многим людям они необходимы. Например, фонд помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом нуждается. Да и другие фонды тоже. Пускай футболисты не поскупятся.
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