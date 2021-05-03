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Полиция Петербурга ответила на претензии болельщиков «Локомотива». «Действовали строго в рамках законодательства»

Петербургская полиция считает, что «действовала в рамках законодательства» после матча «Зенит» — «Локомотив»

В ГУ МВД по Петербургу прокомментировали претензии клуба «Локомотив» к поведению полиции во время и после «чемпионского матча» «Зенита» накануне.

«Принятые полицией организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан. Полиция действовала строго в рамках законодательства», — заявили «Фонтанке» 3 мая в петербургском главке.

Ранее московский клуб опубликовал заявление, в котором призывает разобраться с организацией игры между «Локомотивом» и «Зенитом» накануне. Помимо некоторой организационной неразберихи, возмущение у болельщиков вызвало то, что после игры их принудительно разместили в автобусах и длительное время из них не выпускали. Многие опоздали на свои рейсы в Москву. «Призываем футбольные власти нашей страны разобраться со всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению, а также просим дать оценку действиям своих сотрудников руководство ГУВД г. Санкт-Петербурга», — подчеркнули в «Локомотиве». В петербургской полиции, очевидно, считают, что все произошедшее было «в рамках законодательства».

«Зенит» 2 мая оформил восьмое чемпионство, победив на своем поле «Локомотив» со счетом 6:1. Как поздравляли чемпионов — смотрите и читайте на «Фонтанке». Лидер команды Артём Дзюба пришел в образе супергероя — Дэдпула.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Carolus
Что мешает бойкотировать игры? С учётом того, что в подобные ситуации попадают все болельщики в разных городах, включая и болельщиков принимающей стороны, то этот бойкот может быть поддержан многими фанатскими структурами, а на игру в итоге не придёт никто: ни гости, ни хозяева. Парочка таких игр без зрителей - спонсоры футбола забеспокоятся!
Kot Piter
"Принятые полицией организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан." - Интересно, какое "дно" они пробьют в следующий раз под этим соусом?!!
Orrrca
"С середины второго тайма не выпускали в подтрибунные помещения" - да такая скотская практика присутствует почти на всех выездных играх. Запереть на секторе и не выпускать в том числе в туалеты. Отбирать воду или переливать её в открытые стаканы, которые невозможно безопасно держать на секторе. Устраивать давку при выходе с сектора.
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