Полиция Петербурга ответила на претензии болельщиков «Локомотива». «Действовали строго в рамках законодательства»

«Принятые полицией организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан. Полиция действовала строго в рамках законодательства», — заявили «Фонтанке» 3 мая в петербургском главке.



Ранее московский клуб опубликовал заявление, в котором призывает разобраться с организацией игры между «Локомотивом» и «Зенитом» накануне. Помимо некоторой организационной неразберихи, возмущение у болельщиков вызвало то, что после игры их принудительно разместили в автобусах и длительное время из них не выпускали. Многие опоздали на свои рейсы в Москву. «Призываем футбольные власти нашей страны разобраться со всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению, а также просим дать оценку действиям своих сотрудников руководство ГУВД г. Санкт-Петербурга», — подчеркнули в «Локомотиве». В петербургской полиции, очевидно, считают, что все произошедшее было «в рамках законодательства».

