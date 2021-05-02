Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против московского «Локомотива». Игра прошла в Петербурге на «Газпром Арене» 2 мая.
Сине-бело-голубые выиграли со счётом 6:1.
Голы за «Зенит» забили Артем Дзюба (19-я и 51-я минуты), Сердар Азмун (39, 45+3, 46), Малком (67). «Локомотив» ответил точным ударом Франсуа Камано на 56-й минуте.
Благодаря этой победе «Зенит» досрочно стал чемпионом России в сезоне-2020/21. Этот титул стал для петербуржцев восьмым в истории и третьим подряд.