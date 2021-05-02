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«Зенит» разгромил «Локомотив» и стал чемпионом в восьмой раз

Фото: Игорь РусакФонтанка.ру»
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Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против московского «Локомотива». Игра прошла в Петербурге на «Газпром Арене» 2 мая.

Сине-бело-голубые выиграли со счётом 6:1.

Голы за «Зенит» забили Артем Дзюба (19-я и 51-я минуты), Сердар Азмун (39, 45+3, 46), Малком (67). «Локомотив» ответил точным ударом Франсуа Камано на 56-й минуте.

Благодаря этой победе «Зенит» досрочно стал чемпионом России в сезоне-2020/21. Этот титул стал для петербуржцев восьмым в истории и третьим подряд.

Фото: Игорь РусакФонтанка.ру»

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Комментарии (7)

265112722
Фонтанка, это , ну совсем, не важная новость для нашего города? Куда важнее самочувствие Навального? Зенит- красавцы Зенит-чемпион.
DAE
Красавчики!
alex_k
Как-то пофиг. ну стал и что, мне то что с этого?
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