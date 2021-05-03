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Фанатов «Локомотива» после победы «Зенита» заперли в автобусах. Московский клуб возмущен

«Локомотив» требует разобраться с «Зенитом» из-за организации «чемпионского матча» в Петербурге 2 мая

автор фото&nbsp;Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»
автор фото Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»
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Болельщики «Локомотива» массово жалуются на поведение правоохранительных органов и организацию матча между московской командой и «Зенитом» накануне в Петербурге. Официальное заявление опубликовано на сайте столичного клуба 3 мая.

В «Локомотиве» считают, что в Северной столице «были предприняты чрезмерные ограничительные меры» для фанатов гостевой команды. Во-первых, вместо 2 000 билетов им предоставили 1 817. Во-вторых, людей с атрибутикой «Локомотива» пересаживали на «гостевые» секторы, которые в итоге оказались переполнены. «Служба безопасности ФК «Зенит» не предусмотрела достаточного количества резервных мест», — подчеркнули в московской команде.

С середины второго тайма болельщиков гостей перестали выпускать в подтрибунное помещение, выходы туда перекрыли сотрудники ОМОНа. Однако больше всего фанатов возмутило то, что произошло после победы «Зенита».

«По необъяснимой причине те, кто присутствовал на гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города, притом что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены. Некоторые автобусы по пути сломались, тем не менее болельщиков продолжали удерживать в них на протяжении длительного времени. В результате многочисленные факты опоздания на рейсы в аэропорт, факты опоздания к отправлению поездов, при этом многие наши болельщики находились в автобусах с детьми», — описали ситуацию в пресс-службе «Локомотива».

В московском клубе призвали обратить внимание на эту ситуацию руководство Российской премьер-лиги и Российского футбольного союза.

«Призываем футбольные власти нашей страны разобраться со всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению, а также просим дать оценку действиям своих сотрудников руководство ГУВД г. Санкт-Петербурга. Это тем более необходимо, поскольку стадион «Газпром Арена» и ФК «Зенит» совсем скоро будут трижды принимать гостей в рамках выступления в Лиге чемпионов», — подытожили в «Локомотиве».

После публикации этого материала пресс-служба ГУВД заявила: «действовали в рамках закона», проигнорировав вопросы корреспондента «Фонтанки».

А в РПЛ и РФЛ пообещали разобраться, почему с болельщиками так обходились в Петербурге.

Напомним, накануне «Зенит» оформил восьмое чемпионство, победив на своем поле московскую команду со счетом 6:1. Как поздравляли чемпионов — смотрите и читайте на «Фонтанке». Лидер команды Артём Дзюба пришел в образе супергероя — Дэдпула.

автор фото&nbsp;Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»
автор фото Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

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Комментарии (21)

Karl_Ivanovich
"необходимо, поскольку стадион «Газпром Арена» и ФК «Зенит» совсем скоро будут трижды принимать гостей в рамках выступления в Лиге чемпионов" - вот глубинная причина жалоб, московские тупо завидуют, что их "Арена-Отрыжка" и прочие "динамы" не будут принимать денежные европейские матчи
Laplace
Наверно и в автобусах буйствовали с горя. Иначе как объяснить, что "некоторые автобусы сломались"...
265902454
Вели бы себя прилично на волейболе - не заперли бы вас после футбола, так что узбогойтесь
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