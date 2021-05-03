автор фото Иван Водопьянов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Болельщики «Локомотива» массово жалуются на поведение правоохранительных органов и организацию матча между московской командой и «Зенитом» накануне в Петербурге. Официальное заявление опубликовано на сайте столичного клуба 3 мая.

В «Локомотиве» считают, что в Северной столице «были предприняты чрезмерные ограничительные меры» для фанатов гостевой команды. Во-первых, вместо 2 000 билетов им предоставили 1 817 . Во-вторых, людей с атрибутикой «Локомотива» пересаживали на «гостевые» секторы, которые в итоге оказались переполнены. «Служба безопасности ФК «Зенит» не предусмотрела достаточного количества резервных мест», — подчеркнули в московской команде.



С середины второго тайма болельщиков гостей перестали выпускать в подтрибунное помещение, выходы туда перекрыли сотрудники ОМОНа. Однако больше всего фанатов возмутило то, что произошло после победы «Зенита».



«По необъяснимой причине те, кто присутствовал на гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города, притом что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены. Некоторые автобусы по пути сломались, тем не менее болельщиков продолжали удерживать в них на протяжении длительного времени. В результате многочисленные факты опоздания на рейсы в аэропорт, факты опоздания к отправлению поездов, при этом многие наши болельщики находились в автобусах с детьми», — описали ситуацию в пресс-службе «Локомотива».



Итог сегодняшней встречи – это не то, чего мы ждали. Вместе нам предстоит борьба за Лигу чемпионов и Кубок страны.



Спасибо за поддержку на матче, красно-зелёные.



Билеты на следующую игру с «Динамо» для владельцев подписок появятся в продаже завтра утром. pic.twitter.com/k6LDBFjCGo — «Локомотив» (@fclokomotiv) May 2, 2021

В московском клубе призвали обратить внимание на эту ситуацию руководство Российской премьер-лиги и Российского футбольного союза.

«Призываем футбольные власти нашей страны разобраться со всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению, а также просим дать оценку действиям своих сотрудников руководство ГУВД г. Санкт-Петербурга. Это тем более необходимо, поскольку стадион «Газпром Арена» и ФК «Зенит» совсем скоро будут трижды принимать гостей в рамках выступления в Лиге чемпионов», — подытожили в «Локомотиве».

