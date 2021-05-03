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РПЛ и РФС начали проверку по факту жалоб «Локомотива» на организацию матча с «Зенитом» в Петербурге

Российская премьер-лига совместно с Российским футбольным союзом проведёт проверку по факту заявления ФК «Локомотив». Об этом заявили в РПЛ утром 3 мая.

Столичная команда пожаловалась на чрезмерные ограничительные меры в отношении своих болельщиков при проведении матча 28-го тура против «Зенита» в Петербурге. Московских болельщиков возмутило то, что после игры их принудительно разместили в автобусах и длительное время из них не выпускали. Многие опоздали на свои рейсы в Москву.

«Призываем футбольные власти нашей страны разобраться со всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению, а также просим дать оценку действиям своих сотрудников руководство ГУВД г. Санкт-Петербурга», — подчеркнули в «Локомотиве». В петербургской полиции считают, что всё произошедшее было «в рамках законодательства».

«Зенит» в минувшее воскресенье, 2 мая, стал чемпионом России в третий раз подряд, обыграв на своем поле «Локомотив» со счетом 6:1. Как поздравляли чемпионов — смотрите и читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (9)

мухомор
не мудрено что жалуются.
то что вчера с их парнями сделали на поле в УК РФ именуется насильственные действия сексуального характера, т.к. термин изнасилование в отношении лиц мужского пола не применяется.
ШАХ
Сам на игре не был. Рассказал чел который был. Болельщиков Локо выперли с арены как скот!!!! Это что вообще?!!!!
fedorsmolov
Тех кто за этим цирком на поле следит не грех и запереть
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