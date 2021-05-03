РПЛ и РФС начали проверку по факту жалоб «Локомотива» на организацию матча с «Зенитом» в Петербурге

Столичная команда пожаловалась на чрезмерные ограничительные меры в отношении своих болельщиков при проведении матча 28-го тура против «Зенита» в Петербурге. Московских болельщиков возмутило то, что после игры их принудительно разместили в автобусах и длительное время из них не выпускали. Многие опоздали на свои рейсы в Москву.



«Призываем футбольные власти нашей страны разобраться со всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению, а также просим дать оценку действиям своих сотрудников руководство ГУВД г. Санкт-Петербурга», — подчеркнули в «Локомотиве». В петербургской полиции считают, что всё произошедшее было «в рамках законодательства».