Отходы неизвестного происхождения скапливаются на берегу Финского залива в Петербурге. Белые «бороды» висят на деревьях у воды в Ольгино, сообщает корреспондент «Фонтанки» 2 мая.
Синтетический мусор покрыл пляж и застрял на стволах деревьев. При ближайшем рассмотрении ошмётки похожи на влажные салфетки.
Антисанитарное явление наблюдается в Ольгино не впервые. В 2019 году подобную картину на берегу залива заметили рыбаки. Как писал портал «Мегаполис», рядом с замусоренной территорией расположена труба очистных сооружений. Горожане именно её считают источником нечистот.