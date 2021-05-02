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На берегу залива в Ольгино деревья поросли загадочной бородой. Отвратительное зрелище возвращается по весне

На берегу Финского залива в Петербурге сгустки «влажных салфеток повисли на деревьях»

Отходы неизвестного происхождения скапливаются на берегу Финского залива в Петербурге. Белые «бороды» висят на деревьях у воды в Ольгино, сообщает корреспондент «Фонтанки» 2 мая.

Синтетический мусор покрыл пляж и застрял на стволах деревьев. При ближайшем рассмотрении ошмётки похожи на влажные салфетки.

Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
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Антисанитарное явление наблюдается в Ольгино не впервые. В 2019 году подобную картину на берегу залива заметили рыбаки. Как писал портал «Мегаполис», рядом с замусоренной территорией расположена труба очистных сооружений. Горожане именно её считают источником нечистот.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Alex000
Выхлоп троллей?
iphonedimona
Отходы из ФАНовой трубы АИИ. Надо собрать всех троллей и отправить на очистку.
мухомор
Это там уже несколько лет. И по-моему не увеличивается в размерах. То есть старый выброс. Никто не убирает.
Близость к трубе всё-таки даёт больше всего подозрений на неё. Могли сбросить отстойник с неразлагаемыми остатками, типа накопившейся одноразовых салфеток из нетканый материалов. Сейчас многие их в унитаз смывают.
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