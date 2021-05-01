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Девушка разбилась на аттракционе по роупджампингу в Кабардино-Балкарии

Девушка разбилась на аттракционе роупджампингу в горах Кабардино-Балкарии 1 мая. Организаторы экстремального развлечения не рассчитали длину альпинистской веревки.

«По предварительным данным, 1 мая примерно в 15 часов поступило сообщение, что при оказании услуги по прыжкам со скалы на аттракционе организаторами не была рассчитана длина веревки и во время прыжка девушка ударилась о скалы и погибла», — сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Погибшая была 1998 года рождения, родом из Пятигорска. Следователи проводят проверку, в рамках которой назначено судебно-медицинское исследование тела погибшей.

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Комментарии (1)

265900456
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