Загруженность дорог Петербурга к полудню 30 апреля выросла до «красных» 7 баллов. Обычно днём в городе 4 балла, а «семёрка» бывает вечером и изредка по утрам, как сегодня.
«На Литейном опять очередная пробища, ни конца, ни края. Люди пишут, что движения нет вообще», — жалуются автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Заторы в городе выросли после завершения репетиции парада ко Дню Победы на Дворцовой площади. Вероятно, сейчас военная техника движется из центра города по набережным, а оттуда — к КАД. Утром тоже наблюдались пробки.
В апреле на Литейном проспекте транспорт стоял из-за ремонта моста. Сейчас работы уже завершены.