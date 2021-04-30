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Центр Петербурга и набережные Невы парализованы, в городе 7 баллов

Загруженность дорог Петербурга к полудню 30 апреля выросла до «красных» 7 баллов. Обычно днём в городе 4 балла, а «семёрка» бывает вечером и изредка по утрам, как сегодня.

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«На Литейном опять очередная пробища, ни конца, ни края. Люди пишут, что движения нет вообще», — жалуются автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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Заторы в городе выросли после завершения репетиции парада ко Дню Победы на Дворцовой площади. Вероятно, сейчас военная техника движется из центра города по набережным, а оттуда — к КАД. Утром тоже наблюдались пробки.

В апреле на Литейном проспекте транспорт стоял из-за ремонта моста. Сейчас работы уже завершены.

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Комментарии (2)

Karl_Ivanovich
Как бы вежливо объяснить организаторам парадов, что "при царе" во-первых большая часть полков для парада квартировала тут же - в центре города, а во-вторых не было столь напряжённого дорожного движения?
Наду уже пожертвовать каким-нибудь закрывшимся предприятием вблизи центра - всё снести и сделать специальную Парадную площадь - да вон хоть на Ждановской набережной, например.
Подходящее место: и в центре, и не поперёк всему движению.
Ганс-Дитрих Геншер
надо каждый день так, чтобы градус напряжённости, так сказать, поднять)
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