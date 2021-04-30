На Дворцовой площади закончилась репетиция парада ко Дню Победы. Обычно после тренировок военная техника уходит из города по набережным Невы и КАД.
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Утром на КАД, набережных и в центре были пробки.
Пробки в Петербурге — как в час пик
После завершения репетиции военного парада в Петербурге выросли заторы
Загруженность дорог Петербурга, по данным на 11:30 30 мая, достигла аномальных 6 баллов по шкале «Яндекса». Обычно такое бывает в утренний час пик, а к полудню дороги освобождаются до 4 баллов.
На Дворцовой площади закончилась репетиция парада ко Дню Победы. Обычно после тренировок военная техника уходит из города по набережным Невы и КАД.
Утром на КАД, набережных и в центре были пробки.
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