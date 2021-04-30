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Пробки в Петербурге — как в час пик

После завершения репетиции военного парада в Петербурге выросли заторы

Загруженность дорог Петербурга, по данным на 11:30 30 мая, достигла аномальных 6 баллов по шкале «Яндекса». Обычно такое бывает в утренний час пик, а к полудню дороги освобождаются до 4 баллов.

На Дворцовой площади закончилась репетиция парада ко Дню Победы. Обычно после тренировок военная техника уходит из города по набережным Невы и КАД.

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Утром на КАД, набережных и в центре были пробки.

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Комментарии (12)

260569221
Надоели эти пробки
…. Уезжайте на свои деревни уже а
Gilka
надоел этот тупой ненужный пафос под названием "парад победы", потому что из него за последние года сделали ничео кроме как потрясания яйками перед остальным миром. позорище просто. те настоящие герои, в гробах лежать спокойно не могут от этого безобразия.
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