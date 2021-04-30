Всего на площади собралось более 90 образцов военной техники — бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, новейшие танки Т-72Б-3. Впервые горожанам показали тактические защищенные автомобили «Тайфун 4х4», комплексы разминирования «Уран-6» и комплекс развертывания временных дорог КРВД.
Помимо этого, над центром города пролетят около 30 единиц авиации — вертолёты Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты Су-34, Су-30, Су-35, МиГ-31, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26 и другие. Всего в параде примут участие более 4,5 тыс. военнослужащих ЗВО, воспитанников Суворовских, Нахимовского военных училищ и других.
Технику в центр города свозили сегодня ночью, однако это не уберегло водителей от пробок. В 6 утра автомобилисты, как писала «Фонтанка», стояли на КАД в двух аномальных пробках, а в 8 утра на набережных Невы и на других магистралях в центре. В ожидании репетиции техника занимала обе стороны набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста. По данным на 10:30, согласно сервису «Яндекс.Пробки», заторы в городе оцениваются в 5 баллов. В основном движение затруднено на набережных Невы.