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Ремонт на Литейном мосту закончен, но в Петербурге всё равно выросли аномальные пробки

На неделю раньше срока завершены работы на Литейном мосту в Петербурге

Работы по замене асфальтобетонного покрытия на Литейном мосту закончились 30 апреля, на неделю раньше, чем планировалось. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Пробок на Литейном проспекте, по данным «Яндекс.Карт», сейчас не наблюдается. Есть заторы на Воскресенской набережной и набережной Кутузова, стоит Троицкий мост и Садовая улица к Невскому — вероятно, сказываются ограничения из-за репетиции военного парада на Дворцовой площади. По данным на 10:40, загруженность дорог Петербурга составляет 5 баллов, что на 1 выше обычного. Утренний максимум достиг «красных» 7 баллов против обычных шести.

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Подрядчик ремонта на Литейном мосту АО «ПО «Возрождение» сократил сроки за счёт организации круглосуточной работы на переправе, чему способствовало отсутствие заявок на разводку моста. За 20 дней дорожное покрытие заменили на площади 11,3 тыс. кв. м.

«Работы по ремонту моста включали: замену асфальтобетонного покрытия проезжей части, ремонт закрытого деформационного шва, локальный ремонт ортотропной плиты разводного пролета и железобетонной плиты стационарных пролетов, ремонт технологических люков проезжей части. Особое внимание необходимо было уделить разводному пролету, поэтому силами «Мостотреста» проводились работы по регулировке неуравновешенности разводного пролета как во время снятия старого покрытия, так и устройства нового слоя асфальта на всех этапах», — отмечается в сообщении.

Подрядчик успел заменить асфальт и на 2-ом Садовом мосту, освободив к праздникам центр города от ремонтов на переправах. Дорожную разметку на объектах нанесут в период с 4 по 7 мая.

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